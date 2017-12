Stopka po 25 zápasech! PSG vyhořelo, Neymar vydýchává první porážku

Hvězdný útočník Neymar poté, co v utkání PSG se Štrasburkem dostal žlutou kartu • Reuters

Jednou to přijít muselo. Šňůra bez porážky famózního PSG skončila! Hvězdy pařížského celku nezvládly sobotní duel na hřišti sedmnáctého Štrasburku. V utkání s ligovým nováčkem podlehli 1:2, ve francouzské lize prohráli po 18 zápasech. Celkem jejich šňůra bez porážky dělala famózních 25 zápasů. Neymar, nejdražší fotbalista světa, kousal po svém letním příchodu vůbec první zápas bez bodu v novém dresu.

Vypadají jako nezastavitelná mašina. Přesto i borci z Paříže mají své špatné dny. Hvězdný soubor PSG přes ohromnou převahu nedokázal odvrátit první ligovou porážku v aktuální sezoně.

Na hřišti Štrasburku přitom ligového nováčka neuvěřitelně mačkali. Ve vápně soupeře si vytvořili celkem 23 střeleckých pokusů, čímž vyrovnali rekord francouzské ligy. Držení míče dělalo 73 procent, převaha byla jasně daná. Jenže v konečném výsledku absolutně k ničemu.

Góly totiž dávali domácí. Od 65. minuty vedli 2:1 a svůj náskok nepustili. Ohromný tlak trval dokonce 97 minut, když sudí kvůli zranění domácího gólmana Kamary nezvykle natahoval čas. Frustrovaný Neymar podtrhl zápas žlutou kartou za hrubost a víceméně ukončil střelecké trápení ohromného favorita.

„Jsme zklamaní. Tým udělal všechno potřebné k tomu, abychom vyhráli,“ litoval trenér PSG Unai Emery, který šetřil několik opor včetně nejlepšího střelce Edinsona Cavaniho. „Zasloužili jsme si vyhrát, ale to je fotbal. Je obtížné neustále vyhrávat. Dneska jsme dominovali a vytvořili si šance. Ale dvakrát jsme dali prostor Štrasburku a oni nás ztrestali,“ hodnotil utkání španělský odborník.

Jde o první porážku PSG od 30. dubna, kdy pařížský kolos prohrál s Nice. Vůbec poprvé se týmu stalo, že by všechny body ztratil v probíhajícím ročníku, kdy v útoku řádí Neymar. „Tady není noc co vysvětlovat. Byli jsme rozhození a draze za to zaplatili,“ komentoval nečekanou ztrátu obránce Dani Alves.

„Nedali jsme gól, ale to se občas stává. Je to varování, že všude nejsou jen krásné květiny, ale dějí se i nepříjemné nehody. Nebudeme nic měnit, jen se pokusíme ještě víc zlepšit,“ dodal zkušený brazilský reprezentant.

Lídr francouzské ligy i tak může být v klidu. Na druhé Monako kouká v tabulce s devítibodovým náskokem, v Lize mistrů si s plným bodovým ziskem dopředu zajistil postup do další fáze. Hvězdný kolektiv má šanci na nápravu už v úterý, kdy se představí na hřišti Bayernu Mnichov.