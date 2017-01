Drogba zpátky v Marseille? Vrať se do Číny, nemiluješ nás, vzkázali fanoušci

Návrat do Francie po 13 letech? Možnost tu je, přiznal Didier Drogba, a vyvolal vlnu spekulací. Legendární útočník chce splnit dávný slib a ještě jednou si zahrát v dresu Marseille. Při živení spekulací o svém potenciálně staronovém působišti si ale neodpustil pár poznámek, které fanoušky namíchly.

"Dvanáct let se mluví o tom, kdy se vrátím do Marseille. Vždycky mi lidi řeknou, že jen plácám," uvedl Drogba v rozhovoru pro Canal+. "Ale copak necháte hráče odejít za dobrým platem, a pak, když se má vrátit, ho žádáte, aby hrál za polovinu? Nikdo nechce pracovat za méně peněz," . "Rád bych se vrátil do Marseille jako hráč, ale nemůžu lidi v klubu nutit, aby mě přivedli," uzavřela spekulace legenda Chelsea.

Trvalo jen pár dní, než z Marseille dorazila odpověď. Avšak nikoli od vedení klubu, nýbrž od fanoušků. Před nedělním zápasem s ligovým lídrem z Monaka, který hráči Marseille prohráli 1:4, se objevil nad kotlem domácích transparent s jasným poselstvím.

"Drogbo, neříkej, že miluješ Marseille, když za měsíc vyděláš víc, než my za celý život. Přestaň se litovat a vrať se do Číny." Příznivci tak odkázali na Drogbovo působení v bohatém klubu Šanghaj Šen-chua, kde v roce 2012 strávil sezonu a v 11 zápasech nastřílel 8 gólů.

Marseille fans "Drogba: stop saying you love OM. You earn more in a month than we'd never in a life. Don't be a crybaby + go back to China." pic.twitter.com/70cCCwMsCb