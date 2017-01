Balotelli si stěžuje na rasismus: To je ve Francii legální?

Balotelli uvedl, že příznivci domácích na dvacetitisícovém korsickém stadionu prakticky celý zápas vydávali opičí zvuky. "Je to normální, že se to děje celý zápas a disciplinární komise na to nic neřekne? To je ve Francii rasismus legální? Nebo jen v Bastii? Fotbal je skvělý sport, ale lidé jako tihle fanoušci ho kazí," napsal na sociálních sítích.

Šestadvacetiletý útočník s ghanskými kořeny, který proslul řadou kontroverzních výstřelků, v Nice hostuje z anglického Liverpoolu. Ve francouzské lize zatím Balotelli nastřílel osm branek v deseti zápasech.

Představitelé Ligue 1 odpoledne zareagovali stručným vyjádřením, podle kterého litují všech incidentů, k nimž v pátek došlo. Při příjezdu na stadion zasáhlo autobus s fotbalisty Nice několik kamenů. Disciplinární komise se chce událostmi zabývat ve čtvrtek, až dostane podrobné informace od obou týmů a rozhodčích.