Pokorný vymazal Caen a je v sestavě kola: Nejsem Ronaldo, ale mám týmu co dát

Fotbalový obránce Lukáš Pokorný se velmi dobře zabydluje ve francouzské lize a dokazuje to i skutečnost, že ho prestižní časopis France Football zařadil do ideální sestavy 32. kola. Dobrým výkonem totiž pomohl Montpellier ukončit sérii pěti zápasů bez vítězství a výhrou 2:0 na hřišti Caen přiblížil tým k záchraně. Na hřišti mu pomáhá i to, že se po lednovém příchodu z Liberce už s novým angažmá sžil.

Pokorný zamkl obranu a nedovolil hráčům Caen skórovat. Časopis France Football ho zařadil po bok hvězd Edinsona Cavaniho a Maria Balotelliho do sestavy kola, což se mu povedlo jako prvnímu hráči Montpellier za posledních devět kol.

"Nečekal jsem to a udělalo mi to v tu chvíli obrovskou radost. Dodnes si pamatuju, když jsem se v Liberci poprvé dostal do sestavy kola v deníku Sport. Teď to zažívám tady a docela po krátké době. Je to pro mě vyznamenání, ale vím, že je to jen malý krůček. Takové výkony musím předvádět každý týden," řekl Pokorný v rozhovoru pro ČTK.

Hlavní pro něj ale je, že přispěl k výhře, kterou jeho tým už hodně potřeboval. Z předchozích pěti zápasů získal jediný bod a začal se výrazně přibližovat pásmu sestupu. Výhra ho však udržela pět bodů od 18. příčky.

"Už to bylo potřeba. Tento víkend tím spíš, že týmy ze spodku vyhrávaly. Měli jsme opravdu špatnou sérii. Už to začínalo být docela nepříjemné. Potřebovali jsme zápas, od kterého bychom se odrazili. A jsem rád, že jsem k tomu mohl pomoc," radoval se třiadvacetiletý stoper.

Osobně si však v Montpellier vede velmi dobře. Zatím nastoupil od začátku do šesti zápasů a byly z toho čtyři výhry. Během nepovedené série proseděl čtyři duely na lavičce.

"Po přestupu mě do toho hodili jak do vody a musel jsem se hned rozkoukat, což mi asi i pomohlo. Pak jsem však čtyři kola nehrál. Nebral jsem to tragicky. Snažil jsem se trenéra přesvědčit, že do sestavy patřím. Trochu mi pak pomohla červená karta pro Daniela Congreho a mohl jsem se proti Toulouse dostat do sestavy. Doufám, že jsem trenéra přesvědčil, že se na mě může spolehnout," řekl Pokorný.

"I v Liberci jsem to neměl s trenéry jednoduché a musel jsem je přesvědčit, že i když nejsem Cristiano Ronaldo, tak že mám týmu co dát," dodal liberecký odchovanec.

Po třech měsících ve Francii se už v týmu zabydluje. "Už začínám chytat slovíčka a rozumět. Rozumím všemu, co se mě kluci ptají nebo co říká trenér, a pak jim nějakou slátaninou odpovím. Není to na žádné velké rozhovory, ale co potřebuju, to si zařídím," těší Pokorného.

"Dnes mi u auta urvali zrcátko, tak jsem musel jet k automechanikovi a tam si to vyřešit. Byl jsem si taky na radnici vyřešit parkovací místo. Tohle už si umím zařídit sám a nemusím otravovat nikoho v klubu. To pomáhá zvyšovat sebevědomí. I v kabině už ke mně mají jiný přístup než ze začátku. Život je tu krásný a jsem vděčný, že tu jsem. Budu dělat první poslední, abych tu byl úspěšný," prohlásil.

Za dva týdny ho čeká zřejmě největší zápas dosavadní kariéry na hřišti hvězdami nabitého velkoklubu Paris St. Germain, ale v hlavě má jen nejbližší duel s Lorientem, který je pro klub mnohem důležitější.

"Pro mě je teď zápas roku s Lorientem. Když ho zvládneme, tak záchrana už bude nadosah. Takže o PSG nechci ani přemýšlet. Samozřejmě by to pro mě byl asi absolutní top zápas, co bych zatím hrál. Má se tam přijet podívat i rodina. Ale pro nás je hrozně důležitý zápas Lorientem. Když ho zvládneme, tak si pak můžeme jet užít duel do Paříže," dodal.

PSG ve Francii bojuje o titul s Nice a především lídrem tabulky Monakem. To útočí na první titul od roku 2000 a může ukončit čtyřleté panování PSG. "Tady je to hodně sledované a co jsem tak pochopil, tak to všichni přejí Monaku. PSG tu kvůli finanční podpoře ze zahraničí není tak populární. Když teď vyskočilo Monako, tak mu to většina lidí přeje. Mají to skvěle rozjeté, tak bude záležet, jak se poperou s tím, že na rozdíl od Paříže jsou stále v Lize mistrů. Každopádně kdybychom pak PSG sebrali body a dovolili Monaku odskočit, tak budeme nejoblíbenější tým ve Francii," žertoval Pokorný.