Nepokoje ve Francii! Fanoušci soupeře napadli hráče Lyonu, zápas se nedohrál

Žádný z fotbalistů, kteří byli do incidentů zapleteni, nebyl podle všeho zraněn. O osudu utkání se rozhodne v nejbližších dnech.

Příznivci Bastie zhruba čtvrt hodiny před koncem předzápasové rozcvičky vnikli na trávník a napadli fotbalisty Lyonu. Hráči obou mužstev odešli do kabin, kde zůstali, dokud se situace neuklidnila. Utkání tak začalo se zpožděním 55 minut.

