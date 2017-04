Pokorný bránil hvězdy PSG: Vteřina a je průšvih. Myslel i na Barcelonu

Na podzim šéfoval liberecké obraně, na jaře má jiné starosti. Od ledna proti němu stojí francouzské hvězdy. Obránce Lukáš Pokorný se po čtyřzápasové odmlce vrátil do sestavy Montpellieru a nechyběl ani v sobotním duelu na půdě Paris-Saint Germain (0:2). „Na mě hrál Di María, to je hráč, kterého jsem dosud znal jen z televize a hrál s ním na playstationu,“ kroutí hlavou v rozhovoru pro iSport.cz 23letý reprezentant.

Když v zimě Lukáš Pokorný přestoupil na jih Francie, chvíli trvalo, než jej v kabině přijali. Jako hráče z východu se na něj dívali skrz prsty. Po třech měsících však může liberecký odchovanec říct, že s nikým nemá problém. „Když kluci poznali, že nejsem žádný blbec a je se mnou i sranda, začali mě brát jinak,“ popisuje.

Jaké to bylo zahrát si proti hvězdami složenému Paris Saint-Germain?

„Už když jsem přicházel do Montpellieru, tak mi všichni známí posílali termín našeho zápasu s Paříží a tušil jsem, že by to mohl být asi největší zápas, který bych tu mohl odehrát. Ještě nedávno jsem na jejich hráče koukal v televizi a teď jsem si proti nim zahrál. Atmosféra na mě dýchla, přišlo kolem 45 tisíc fanoušků. Jen je škoda, že jsme neuhráli lepší výsledek, šance jsme měli, ale PSG ukázalo kvalitu a hrálo to, co potřebovalo.“

Jak se bránily hvězdy, které v této sezoně porazily Barcelonu?

„Asi dvakrát mi to na hřišti blesklo hlavou, že Barcelonu tu dostala klepec. To jsem se pousmál a dál se věnoval hře. Co se týče bránění, tak já měl na starosti Angela di Maríu. Zrovna s ním jsem ještě nedávno hrával na playstationu a teď jsem ho měl bránit. Jinak na všech hráčích je vidět, že jsou fakt rychlí a hlavně v myšlení. Už dopředu ví, co udělají. Musíte být celých devadesát minut koncentrovaný, jinak z toho může být průšvih. Stačí vteřina, abyste mysleli na něco jiného, a oni to okamžitě potrestají.“

Během jara jste si zahrál i proti semifinalistovi Ligy mistrů Monaku, kdo na vás udělal lepší dojem?

„Podle mě Paříž. Na druhou stranu s Monakem jsme hráli doma, kde se týmům hraje špatně. Třeba na podzim kluci doma porazili Paříž 3:0. V tomhle je srovnání těžší, ale po technické vybavenosti a projevu na hřišti se mi Paříž líbila víc.“

Po sérii čtyř zápasů, kdy jste byl v roli náhradníka, jste další čtyři odehrál v základu. Co vám říkal trenér po sobotním zápase?

„On s námi ještě nemluvil. Po zápase byl v kabině akorát majitel a říkal, že ještě není všemu konec. Že máme před zápas s Lille, který musíme zvládnout, aby záchrana byla stoprocentní. Trenér se nevyjadřoval a my dostali rozchod. Trénink máme až v úterý ráno, kde se dozvíme hodnocení. Ale doufám, že zbylé čtyři zápasy odehraju v základní sestavě.“

Jak s vámi trenér komunikuje?

„Je to typ trenéra, který moc s hráči nemluví. I na tréninku si drží odstup. S asistenty probere, co se bude dělat, ale pak je odtažitý a spíš pozoruje. Takový ten anglický styl. Oproti Česku je to něco jiného, ale do té doby, kdy vím, na čem jsem, mi to nevadí.“

Montpellier má obecně mladé mužstvo, jaké jsou v klubu do budoucna očekávání?

„Při mém příchodu mi sportovní ředitel říkal, že prvotní je záchrana v lize. Zároveň však nestaví tým jen proto, aby se zachránil. To by rovnou přivedli zkušené třicetileté hráče. Věří tomu, že se i perspektivní tým dokáže udržet a koukají směrem do budoucna. I to pomohlo v mém rozhodování. V hlavě jsem přemítal, že bychom tu mohli do pár let zažít nějaký úspěch. Záležet bude, jak se tým doplní a kdo všechno odejde. Naši nejlepší hráči určitě nabídky budou mít.“

Jih Francie? Hotová idylka

A máte od vedení zprávy, jak jsou s vámi spokojeni?

„Co jsem slyšel, tak zatím jo. Prý nečekali, že se aklimatizuji tak rychle. Přeci jenom ten rozdíl patrný je a nehrál jsem hned od mého příchodu. Taky vidí ještě nějaké nedostatky, na kterých se snažím pracovat.“

Na sociální sítě často přidáváte fotografie, podle kterých to vypadá na jihu Francie jako idylka, jak se vám v Montpellieru líbí?

„Nevypadá to, ona to fakt je. (směje se) Jsem tu však z 99,9 procent především kvůli fotbalu. Ale příjemné živobytí pomůže k celkové spokojenosti, která se odráží v mých výkonech. Když se tu probudím a otevřu okno, vidím slunce a moře. Nálada je hned jiná, než když to srovnám třeba s ránem v Liberci. Samozřejmě, že i kdybych byl v Rusku, tak budu rád, protože jsem v relativně dobrém klubu, ale ten život tady je fakt příjemný.“

Dokonce jste si po zápase s Lorientem troufl na rozhovor ve francouzštině.

„Po každém zápase procházíme mix zónou k autobusu. Dosud mě nikdo nezastavil, abych dával rozhovor. Teď mě však oslovila klubová televize. Redaktor začal v Angličtině, a mě napadlo, že bych mohl odpovídat francouzsky. Tak jsem to zkusil a už jsme v tom zůstali. Jenže jakmile padla druhá otázka, tak mi došlo, že jsem na sebe upletl bič. Nevěděl jsem, jak mám odpovědět. V tu chvíli mě polit pot, ale nakonec jsme to nějak dali dohromady. Šlo stejně o fráze, které se člověk naučí hned. Nemohl jsem si ani nějak extra vybírat, říkal jsem to, co mě napadlo jako první (směje se). V kabině se ještě ztrácím. Kluci mluví dost slangově a rychle. Pro mě by bylo nejlepší, aby mi vždy napsali něco na papír, já si to přečetl, přeložil a pak jim zase odepsal. To ale samozřejmě nejde. Věřím, že až se vrátím v létě na přípravu, že během pauzy potrénuju a progres bude větší.“

Už se za vámi byla podívat i rodina?

„Zrovna na sobotní zápas v Paříži jsem zařizoval asi čtrnáct lístků. Všichni byli nadšeni a mají stejné pocity jako já. Nevěří tomu, kde jsem. Ještě před čtyřmi lety se na mě chodili dívat do Turnova, kde jsem byl na farmě. A teď přijedou na zápas s PSG... Pořád si to nedokážou uvědomit. Já jsem v tomto směru rád, že jim dělám radost. Třeba babička s dědou nedávno oslavili padesáté výročí a nikdy nebyli v Paříži. Teď jsem jim to splnil. To mě těší daleko víc, než že jsem bránil Cavaniho s Di Maríou.“