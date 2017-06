Pokorný bojoval se sebevědomím: Musel jsem si říct, že jsem dobrej!

Bojoval se slabší sebedůvěrou a přebytkem zodpovědnosti, ale po půlroce ve francouzském Montpellieru už je fotbalista Lukáš Pokorný nadšený. „Český národ není tak sebevědomý a já to mám taky v sobě. Zvláště v těch prvních zápasech jsem to chtěl ubránit a nic nezkazit. Trenér se mnou hodně mluvil o tom, abych to změnil. Pomohlo mi to,“ popisuje 23letý obránce začátky v Ligue 1 v rozhovoru pro páteční Sport Magazín.

Francouzským hráčům asi sebevědomí neschází.

„Sebevědomí mají až neskutečné. Přede mnou přišel do týmu jeden pravý obránce z druhé francouzské ligy. Bylo mu osmnáct nebo devatenáct, ale v kabině byl nejvíc slyšet. Říkal jsem si, ten je tady asi už dlouho. Byl tam dva týdny. Takže mladí kluci mají ve Francii sebevědomí velký. Až to někdy překročilo hranice a trenérovi se to nelíbilo. Ale pro mě bylo fajn si z toho něco vzít.“

Začal jste být taky hlasitější v kabině?

„To jsem se snažil od začátku. Někdo, když něco neumí říct přesně, radši mlčí. Já s tímhle problém nemám. Nebojím se říct i kraviny. I když to nedává smysl. Takže v tomhle jsem se od nich učit nemusel. Ale ve fotbale jsem si tak nějak, jak bych to řekl… (přemýšlí) Prostě jsem si musel přiznat, že fotbal hrát umím, protože jinak by mě do Montpellieru nekupovali. Musel jsem si říct, že jsem dobrej fotbalista. A začal jsem si na tréninku i v zápasech víc dovolovat. Jakmile se vám povede jedna riskantnější přihrávka, pak druhá, třetí, sebevědomí roste.“

A když se přihrávka nepovede, musíte to umět hodit za hlavu.

„Nepatlat se v chybách, protože chybu dělá každý. Jde o to, jak na chybu zareaguješ. Nešel jsem ani v tomhle z nuly. Když přišel do Liberce trenér Trpišovský, fotbalovost do mě taky vtloukal. Ale ve Francii to je ještě o level posunuté. Fotbalovost chtějí po hráčích striktně. Pořád se hraje útočně. Ale někteří kluci to občas přehánějí a najednou se na nás obránce valí pět, šest lidí.“

Jídlo je o psychice

Co vás na jihu Francie nejvíc uvolnilo?

„Je to souhra víc věcí. Určitě za to může sluníčko. Bydlíme v apartmánu deset metrů od moře, což dělá strašně moc. Slunce na lidi dýchne a jsou spokojenější.“

Na vás dýchlo už na sklonku ledna, když jste do Montpellieru přestoupil?

„Tenkrát docela často pršelo. Domorodci říkali, že to je nejstrašnější zima za poslední roky. Pro mě, Liberečáka z hor, to byla paráda. Teplota kolem dvaceti stupňů a občas déšť. Žil jsem hned svůj sen. Všechno se tak nějak propojilo. Navíc mi učarovala francouzská kuchyně a všechno kolem stolování.“

Však jste se ocitl v zemi gurmánů.

„Jídlo jsem vždycky řešil docela hodně, protože si zakládám na zdravé stravě. Ale až ve Francii jsem poznal, že si ho jde víc užívat. Neděsit se pořád z toho, co teď sním. Taky jsem při jídle výrazně zpomalil. V Čechách jsem byl zvyklý do sebe všechno rychle naházet, tam jíme hodinu a půl, klidně i dvě. V klidu si u toho povídáme. Jsem strašně rád, že hraju francouzskou ligu, ale život mimo fotbal tomu ještě dal třešničku.“

Snídaně na terase s výhledem na moře.

„Přesně tak. Jakmile začalo být hezky, nakoupili jsme stolky a židličky na terasu a snažíme si dělat společné hezké snídaně.“

Pověstné bagety a croissanty máte zakázané?

„Vůbec ne. Připadá mi, že lepek je u nás hrozně démonizovaný. Kdybych si ve Francii otevřel pekařství, jsem za vodou. Všichni jedí bagety v neskutečném množství. Přitom Francouzi patří k nejzdravějším národům. Takže i já si dám klidně bagetku.“

Na společném obědě je bílé pečivo povolené?

„Jasně. Bílé pečivo je to hlavní, co kluci jedí. Až mě to překvapilo. Jinak jídelníček samozřejmě chystá nutriční specialista.“

Koukám, že jste zhubnul.

„Čtyři kila za čtyři měsíce. I tuky mi šly dolů. Každý měsíc nám je kleštičkami měří. Začínal jsem na hodnotě 10,7, a když jsem odjížděl po sezoně na dovolenou, měl jsem 9,89. I když jím víc a ne tak úplně extra zdravě, jako jsem jedl tady. Snědl jsem o pár kil víc baget než v Čechách.“

Takže dieta Lukáše Pokorného: Uvolněte se, buďte v klidu, a můžete jíst všechno.

„Ale s mírou. Je to hrozně moc o psychice. Musíte jíst pomalu a užívat si to. Samozřejmě, že mám nadále svoje zásady, co jím před a po zápase nebo po tréninku. Ale když si dám dvakrát týdně dezert, užiju si to. Nejdůležitější je, jak se s tím, co sníte, vypořádáte v hlavě. Doma jsem si říkal: Tohle nemůžu, nemůžu, nemůžu. Pak jsem si to jednou dal a udělalo to škodu. Teď si to dám s tím, že to škodu neudělá, a vážně ji to neudělá.“

