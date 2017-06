Případ Mbappé. Chtějí ho Wenger i Klopp, Real by mohl obětovat Balea

Kde by nakonec tohle „horké zboží“ mohlo skončit?

Osmnáct let. Někteří v tomto věku dokončují střední školu, jiní jsou nejžádanějším fotbalovým zbožím světa. Přesně to je případ francouzského reprezentanta Kyliana Mbappého. Mladému útočníkovi se povedla minulá sezona, ve které v 44 zápasech vstřelil 26 gólů.

Zástupci Mbappého sedmašedesátiletému trenérovi věří. „Pokud Kylian zítra podepíše Arsenalu, bude to díky Wengerovi. Ví, jak se chovat k mladým hráčům. Ukázal to u bývalých francouzských útočníků Thierryho Henryho nebo Nicolase Anelky,“ sklonili poklonu kouči Gunners přes deník Le Parisien. „Evropská liga není v tomto případě překážkou,“ dodali naděje Wengerovi.

Zdroje z Francie tvrdí, že Wenger měl Mbappému po telefonu sdělit svůj pohled na to, jakým směrem by se měla vyvíjet jeho kariéra. Francouzský manažer je také přesvědčen, že je pro Mbappého nejlepším možným trenérem.

Právě londýnský velkoklub je stále jednou z možných variant. Arsenal do Monaka již údajně poslal první nabídku v hodnotě 87 milionů liber (2,7 miliardy korun), ale ta byla okamžitě smetena ze stolu. Trenér Arséne Wenger se ovšem nehodlá vzdát a podle nejnovějších informací byl v poslední době v kontaktu se samotným útočníkem.

A co na to Mbappé? „Real Madrid? Ten se mě snaží přivést už od čtrnácti,“ řekl nedávno s úsměvem médiím. A jelikož je klub ze španělské metropole jedním z nejúspěšnějších a nejlepších týmů v historii, tento přestup bude střelce Monaka jistě lákat.

Během rozhovoru měli francouzský klenot ujišťovat, že by dostal v klubu spoustu minut na hřišti, o což jde talentovanému útočníkovi před blížícím se mistrovství světa v Rusku nejvíce. Dvojice z Realu Madrid dokonce podle některých zdrojů slíbila, že pokud přijde, prodají kvůli němu i Garetha Balea.

Takhle se loučili v Paříži s končícím se Maxwellem. Možná už brzy budou moci radostí vyhazovat do vzduchu Kyliana Mbappého

Takhle se loučili v Paříži s končícím se Maxwellem. Možná už brzy budou moci radostí vyhazovat do vzduchu Kyliana Mbappého • Foto Reuters

Henrique se již dvakrát sešel s otcem útočníka Wilfriedem Mbappém, naposledy při přátelském zápase Francie s Anglií na Stade de France. Podle tamních zdrojů se bavili o možném příchodu jak Kyliana, tak i jeho jedenáctiletého bratra Ethana do Paříže.

Není to tak dávno, co se v médiích objevila zpráva – PSG sdělilo Monaku, že je ochotno za Kyliana Mbappého zaplatit 135 milionů eur, což je v přepočtu neuvěřitelných 3,55 miliardy korun.

Liverpool, stejně jako Arsenal, již zjišťoval, zda by Mbappé upřednostňoval přesun do Premier League a klubu, který mu zaručí dostatečnou porci zápasů. Pokud se mladá hvězda rozhodne pro Anglii, „Reds“ jsou ochotni utrácet.

Jako poslední se do hry vložil překvapivě Liverpool. Klub ze severozápadní Anglie je podle zdrojů z Británie připraven zasáhnout do stomilionové války s ostatními a dotáhnout nejpozoruhodnější a nejneočekávanější přestup v jeho historii.

Monaco

Není vyloučené ani to, že se Mbappé rozhodne zůstat v Monaku i další sezonu. Navíc to vypadá, že obrovský talent s přestupem nechvátá. „Teď pojedeme s rodinou na dovolenou a uvidíme, co se stane,“ řekl po přátelském zápase Francie s Anglií.

Je si také jistý, že i kdyby chtěl odejít, nezáleží pouze na něm. „Musíme to vyřešit. Musíme také vědět, co bude chtít Monaco, protože já nejsem volný hráč. Jsem vázán smlouvou s klubem,“ objasnil médiím Mbappé.

Ať se stane cokoli, jedno je jasné. Tato osmnáctiletá superstar zamotala hlavu snad všem klubům na světě a spoustu z nich je za jeho služby ochotno nabízet astronomické částky.