Tohle Guardiolu naštve! Alves zapomněl na dohodu a podepíše v PSG

Zdálo se to víceméně jako hotová věc. Dani Alves předčasně ukončil spolupráci s Juventusem a všichni čekali, kdy se na internetu objeví jeho fotka, jak stojí po boku Pepa Guardioly a drží dres Manchesteru City. Jenže to by se do věci nesměl vložit jiný bohatý klub.

Francouzský vicemistr PSG nabídl brazilskému bekovi dvouletou smlouvu zaručující více peněz. Jak informuje list L´Equipe, trojnásobný vítěz Ligy mistrů s Barcelonou by si ročně měl ve Francii přijít na 14 milionů eur ročně, tedy 365 milionů korun.

Ještě o víkendu to vypadalo, že nabídka nepadla na úrodnou půdu, koneckonců Alves svůj zájem oblékat bledě modrý dres Citizens potvrdil Guardiolovi i na osobní schůzce, v úterý se ale zprávy změnily - Alves dorazil na zdravotní prohlídku a dnes v 16 hodin má být oznámen jako nová posila PSG.

Pepu Guardiolovi se tak zbortily plány. Ještě před pár dny měl předběžnou dohodu s jedním z nejlepších a nejzkušenějších beků na světě, teď to vypadá, že na předsezonní turné vyrazí bez pravého obránce a jen s Aleksandarem Kolarovem na levém beku.

Alternativou na pravou stranu by měl být Kyle Walker z Tottenhamu, za toho však londýnský klub požaduje 50 milionů liber, tedy téměř půldruhé miliardy. To je proti Alvesovi, který by přišel jako volný hráč, dost zásadní finanční skok.

Po boku Alvese by měl být představen jako další posila alžírský levý bek Yuri Berchice.