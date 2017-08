Neymar chce z Barcelony, může jednat s PSG. Messi se s ním dojemně loučí

Co vypadalo původně jako sci-fi, dostává reálné obrysy a blíží se do finále. Pětadvacetiletý Neymar už ve středu oznámil na tréninku svým spoluhráčům, že chce z Barcelony odejít. A kouč Ernesto Valverde ho oficiálně uvolnil z tréninku, aby „si mohl vyřešit svou budoucnost“.

Útočník má ve smlouvě s Barcelonou výstupní klauzuli na 222 milionů eur a bohatí šejkové z PSG ji evidentně chtějí zaplatit. Neymar se tak stane bezkonkurenčně nejdražším fotbalistou v historii, zatím nejvíc zaplatil vloni Manchester United za Paula Pogbu - Juventus za něho vyinkasoval 105 milionů eur (asi 2,8 miliardy korun).

Neymar Jr hasn't trained on Wednesday with the permission of the coach #FCBlive