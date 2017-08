Přestup všech fotbalových přestupů je o pořádný kus blíž! Barcelona totiž dala oficiální povolení Brazilci Neymarovi, aby „řešil svoji budoucnost“. V praxi to znamená, že vyráží jednat o přestupu do PSG, které by za něho mělo zaplatit neuvěřitelných 222 milionů eur (5,77 miliard korun).