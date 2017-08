Neymar rozjel show: V Paříži se uvedl gólem i parádní asistencí

Neymar přestoupil do Paříže z Barcelony za neuvěřitelných 222 milionů eur, tedy 5,8 miliardy korun. Oficiálně představený byl 4. srpna, přestup ale nebyl úplně dotažen až do 11. srpna, kdy na účtu katalánského klubu přistála kompletní částka. Kvůli tomu mohl Brazilec obléci dres PSG až včera.

Proti Guingampu ho bylo plné hřiště. V žlutém dresu, podobném tomu, který nosí v brazilské reprezentaci, zahrával většinu standardních situací a motal hlavy obráncům soupeře, kteří se na něj soustředili v hojném počtu.

Byl spíš tvůrcem hry, než zakončovatelem, tutovky v první půli přichystal pro Marquinhose i Edinsona Cavaniho, ani jeden však neskóroval. Ve 37. minutě si Neymar chtěl dojít i pro penaltu, tu ale sudí neodpískal.

PSG se dostalo do vedení v 53. minutě, ovšem ne vlastní zásluhou. Obránce Guingampu Jordan Ikoko chtěl poslat gólmanovi malou domů, míč ale nešťastně namířil na tyč, od níž se odrazil do brány západofrancouzského klubu.

Deset minut poté přišla Neymarova chvíle, jeho perfektně načasovaný pas za obranu našel Edinsona Cavaniho a ten se nemýlil - 2:0.

#Neymar 's first assist for #PSG. Now we are waiting for the first goal😊 pic.twitter.com/fVN4pqnxfP — Transfer Rumours (@rumourkitchen) August 13, 2017

Aby Neymarova úvodní show byla kompletní, přišel i jeho první gól. Cavani Brazilcovi oplatil asistenci, když jej našel před odkrytou brankou a nejdražší hráč světa snad ani nemohl netrefit a nezvýšit na 3:0.

Superhvězda za téměř 6 miliard korun přišla do Paříže, aby konečně byla ve svém týmu hráčem číslo jedna, největším tahounem, přes kterého jdou všechny důležité akce. První zápas v dresu PSG, ač ne proti velkému soupeři, ukázal, že Neymar na takovou roli určitě má. Svou neuvěřitelnou cenu začíná pomaličku splácet.