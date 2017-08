Ředitel PSG o Mbappém: V hlavě má Real a City. Je to s ním těžké

Ještě před pár dny brala všechna evropská média přestup Kyliana Mbappého z Monaka do Paris Saint-Germain za takřka hotovou věc. Francouzský supertalent dokonce ani nenastoupil do nedělního ligového duelu s Dijonem. Věci se však mají jinak. Transfer, při kterém se mluví o částce 4 miliardy korun, zdaleka hotový ještě není. Sám to potvrdil nový sportovní ředitel PSG Luis Fernandez.

Během minulé sezony udivoval svými výkony v Lize mistrů. Na to, že je mu teprve 18 let, si Kylian Mbappé v dresu knížecího klubu dovoloval velké věci. Bylo mu jedno, zda soupeřem je Borussia Dortmund, Manchester City či Juventus. Monacké křídlo bavilo diváky. Když tedy v létě kolem francouzského talentu začaly kroužit Real Madrid, PSG či City, nikoho to nepřekvapovalo.

Minulý týden napříč evropskými médii proběhla informace, že Mbappé se po dlouhých jednáních rozhodl pro variantu s Paris Saint-Germain. A to i přesto, že si Pařížané pořídili z Barcelony Neymara za rekordních 222 milionů eur (5,77 miliard korun).

Jenže tohle tvrzení nyní popřel fotbalový ředitel PSG Luis Fernandez. „Je to s ním komplikované,“ přiznal. „Do hlavy mu hučí tři velké týmy: Real, PSG a Manchester City,“ prozradil Fernandez.

Podle něho existuje varianta, že se Mbappé ani s jedním celkem nedohodne a zůstane v Monaku. „Musí zvolit ideální řešení i vzhledem k tomu, že v příštím roce je mistrovství světa. Ale klidně se může stát, že ještě rok zůstane. Rozhodně by mu to neublížilo,“ dodal ředitel PSG.

Jak celá záležitost dopadne? Paris Saint-Germain 18letého křídelníka potřebuje ze všech klubů zrovna nejméně. Navíc klub vynaložil obrovské finanční prostředky na příchod Neymara.

Smysl by dávalo, kdyby Mbappé zvolil odchod do Realu, který o něj hodně stojí a kde už byl, mimochodem velký obdivovatel Cristiana Ronalda, v sezoně 2013/14 na stáži. Tehdy ho chtěl současný kouč A týmu Zinedine Zidane do rezervy, ale Mbappé se rozhodl setrvat doma v Monaku.

Zájem City je v jednáních novinkou. Klub, který vede Pep Guardiola, dosud nebyl s monackým hráčem vůbec spojován. Ambice vyhrát Champions League, vidina působení v Premier League a spolupráce s jedním z nejlepších trenérů na světě, by mohly v tahanici ještě pořádně zamíchat kartami.