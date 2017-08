Neymar: V PSG hrajeme jako Brazilci. Barcelona? Zaslouží si lepší vedení

"Už se tu cítím jako doma. Tým hraje brazilským stylem, což mi velmi usnadnilo aklimatizaci," řekl Neymar novinářům po nedělní výhře 6:2 nad Toulouse, při které se podílel na pěti brankách a prožil tak vydařený debut na domácím stadionu. "Miluju atmosféru v Parku princů. Fanoušci nás podporují do poslední minuty. Dělají opravdu skvělý hluk," dodal.

Ačkoli okamžitě začal ukazovat, proč za něj PSG zaplatil Barceloně 222 milionů eur, stále si ještě potřebuje zvyknout na nové spoluhráče. Věří, že pak může podávat ještě lepší výkony, než byl ten nedělní. "Nyní se chci ještě rychleji adaptovat na nový tým. Myslím, že mám prostor pro zlepšení," dodal.

Pětadvacetiletý odchovanec Santosu uhranul fanoušky i soupeře zejména závěrečnou brankou, při které ve vápně obešel čtyři protihráče. "Popravdě si ani nepamatuji, co se tam stalo. Nejdůležitější je, že jsem dostal míč do branky," reagoval Neymar.

Ovšem slova chvály pro něj měli i protihráči. "Je to fenomén, umělec. Je, jako býval Ronaldinho. Nikdy nevíte, co zrovna s míčem udělá. Nevím, jestli existuje způsob, jak ho zastavit. Jediným pozitivem je, že mu budeme muset v sezoně čelit už jen jednou," prohlásil Andy Delort z Toulouse, který Neymara fauloval v pokutovém území a PSG z penalty zvýšil na 4:2.

Neymar se po utkání ještě vrátil k Barceloně a opřel se do tamního vedení v čele s prezidentem Josepem Mariou Bartomeuem. "Já jim nemám co říct. Nebo vlastně mám. To, že mě zklamali. Strávil jsem v Barceloně čtyři šťastné roky a odcházel jsem spokojený, ale ne kvůli nim. Podle mě by oni neměli vést Barcelonu. Barca si zaslouží něco lepšího a každý to ví," prohlásil Neymar.

"Nemohu to rozvést, protože jsem nyní v jiném klubu. Ale vidět své bývalé spoluhráče smutné mě také dělá smutným. Jsou to moji přátelé. Věřím, že to tam bude brzy lepší," dodal.