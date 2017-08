Mladík Mbappé míří do PSG! Prohlídkou prošel na srazu reprezentace

Zbývají už jen formality. Osmnáctiletý kanonýr Kylian Mbappé by se co nevidět měl stát hráčem bohatého francouzského klubu Paris Saint Germain, na pondělním srazu národního týmu stihl podstoupit zdravotní prohlídku. Úřadující mistr Monaco už si za mladičkého reprezentanta našel dvě náhrady.

Stačila na to jediná celá sezona. 44 zápasů, 26 gólů včetně tref v Lize mistrů proti Manchesteru City či Juventusu, a z Kyliana Mbappého je rázem hvězda, o kterou se přou ty největší světové kluby. Dlouho to vypadalo, že boj o jeho podpis vyhraje Real Madrid, Mbappé se ale z Monaka bude stěhovat jen v rámci Francie. Už v úterý by mohl patřit mezi hráče PSG.

Osmnáctiletý střelec podle posledních zpráv prošel zdravotní prohlídkou, kterou absolvoval v rámci reprezentačního srazu v tréninkovém středisku Clairefontaine. PSG by v aktuální sezoně měl vypomoci formou hostování, ařížský klub jej ale rok nato odkoupí. A to za druhou nejvyšší přestupní částku v historii, 166 milionů liber (4,7 miliardy korun). V žebříčku nejdražších fotbalistů světa už nad ním zůstane jen Neymar, se kterým se potká v jednom útoku.

"Mbappé mi řekl, že formality jeho přestupu by měly být dotaženy v úterý. To je pro nás skvělá zpráva," řekl francouzskému listu Le Parisien záložník PSG Adrien Rabiot, který dosud Mbappého potkával jen v dresu národního týmu.

Trenér PSG Unai Emery si tak může mnout ruce nad nadupaným útokem, kterým jeho tým bude disponovat. I podle výpovědi Rabiota lze čekat, že Emery počítá s útočnou trojicí Kylian Mbappé - Edinson Cavani - Neymar, k tomu má ale ještě v záloze Ángela di Mariu, Lucase Mouru nebo Goncala Guedese.

"Samoszřejmě, bude tam pořádný přetlak. S takovými hráči budeme mít v útoku dost možností, navíc Neymar i Mbappé můžou v útoku hrát na třech různých postech," libuje si středopolař Rabiot.

V Monaku už se s Mbappém pomalu loučí, stačili si ale rychle najít hned několik náhrad. Dravé mládí v útoku obstará Keita Baldé Diao z Lazia Řím, 22letý Senegalec, který by měl přijít za 28 milionů liber (791,5 milionů korun).

Mbappého dres s číslem 10 převezme černohorský kanonýr Stevan Jovetič, který přichází z Interu Milán. Jeho fotky v novém dresu už stačily uniknout na internet, Monako jeho příchod potvrdilo v úterý odpoledne s tím, že podepsal čtyřletou smlouvu.

Leaked photos ahead of Stevan Jovetic's unveiling as a Monaco player show that he has taken Kylian Mbappé's #10 shirt. pic.twitter.com/aIuVALApRp — Get French Football (@GFFN) August 28, 2017

