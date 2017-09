Druhý nejdražší přestup! Mbappé dal košem Realu. V PSG budu víc hrát, řekl

Pařížský celek se rozhodně nebojí utrácet. Už na začátku srpna aktivoval Neymarovu klauzuli a za 222 milionů eur (asi 5,8 miliardy korun) ho vykoupil z Barcelony (více čtěte ZDE). Tentokrát si vybral mladičkého Kyliana Mbappého a v souboji s Realem Madrid a anglickými kluby zvítězil.

Francouzský reprezentant už podstoupil během reprezentačního kempu zdravotní prohlídku a před čtvrtečním kvalifikačním utkáním s Nizozemskem (4:0) byl jeho přestup zpečetěn. Proč se rozhodl pro setrvání ve Francii před ochodem do Realu Madrid? Více času na hřišti. „Bylo to hlavní kritérium,“ citoval Kyliana Mbappého komentátor Sky Sports Kaveh Solhekol.

VIDEO | Takhle se Kylian Mbappé prosadil v utkání s Nizozemskem

Mbappe did this tonight#FRANEDpic.twitter.com/eZqdDrM1CK — Still Need a CM (@InvertdWhinger) August 31, 2017

Už ve zmíněném duelu s Nizozemci ukázal, že umí velké věci. Na hřiště přišel až v 75. minutě, ale hru oživil a v první minutě nastavení předvedl parádní gólovou akci. Individuální průnik k vápnu zakončil přihrávkou na bývalého spoluhráče z Monaka Djibrila Sidibého, který mu míč vrátil. Čerstvá posila PSG pak přesnou dělovkou upravila na konečných 4:0.

Rodák z Bondy tak završuje neskutečný rok. Během jedné sezony naskočil do 44 zápasů, ve kterých dal 26 gól včetně tref v Lize mistrů proti Manchesteru City či Juventusu. I to mu stačilo na to, aby zaujal světové velkokluby v čele s PSG, Realem Madrid, Arsenalem, nebo Liverpoolem.

Najdou se ale skeptici, kteří nad druhým nejdražším přestupem historie kroutí hlavou. Jejich argumenty se dají pochopit. Stojí hráč po první povedené sezoně takový balík? To je otázka, na kterou může svými výkony odpovědět jedině Kylian Mbappé, který tak rozšíří ofenzivní možnosti Pařížanů.



Trenér Unai Emery by se měl spoléhat na útočnou trojici Kylian Mbappé - Edinson Cavani - Neymar, která by měla obráncům soupeřů nahánět strach. "Samozřejmě, bude tam pořádný přetlak. S takovými hráči budeme mít v útoku dost možností, navíc Neymar i Mbappé můžou v útoku hrát na třech různých postech," libuje si středopolař PSG Adrien Rabiot.

V Monaku tak vyinkasují velmi slušnou finanční injekci a část z ní už investovali. Do ofenzivy přišel 22letý útočník Keita Baldé Diao z Lazia Řím, který by měl vyjít na 28 milionů liber (asi 792 milionů korun). Mbappého číslo deset bude pro změnu nosit kanonýr Stevan Jovetič, který po příchodu z Interu Milán podepsal čtyřletou smlouvu.