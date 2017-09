Schick debutoval za AS. Zkusil nůžky, chválil ho kouč: Impozantní kvalita!

A je to. Patrik Schick má za sebou premiéru v dresu AS Řím. Do přípravného utkání s charitativním podtextem proti brazilskému týmu Chapecoense naskočil na posledních třiadvacet minut. Italský celek vyhrál 4:1, jméno mladého Čecha se ve statistikách sice neobjevilo, přesto byl zahrnut chválou. „Má impozantní kvalitu,“ ohromeně pronesl trenér Eusebio di Francesco.