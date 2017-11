Schick a řeči o větším klubu než je AS Řím? Špatný překlad, říká agent

Patrik Schick se v AS Řím upsal na pět let • asroma.com

Útočník Patrik Schick před přestupem do AS Řím • asroma.com

Otevřená zpověď Patrika Schicka pro magazín Reportér vyvolala v Itálii poprask. Český útočník v ní bezelstně prohlásil, že doufá v přestup do ještě většího klubu, kde bude ještě lépe placený... V Římě jeho výrok těžce koušou. Jak lidé z vedení, tak především hrdí fanoušci. „Nikdy jsem nepomyslel na odchod,“ korigoval vyhrocenou náladu Schick na svém facebookovém profilu. Příběh nejdražší posily historie „giallorossi“ zatím nepíše veselé kapitoly.

Pojďme si udělat revizi dvouměsíčního působení Patrika Schicka, hráče za 42 milionů eur, v AS Řím. Po letní přestupové anabázi, kdy kvůli problémům se srdcem zkrachoval takřka hotový přesun do Juventusu a on musel na pět týdnů vysadit z tréninku, přišel do Říma kondičně zanedbaný. Musel dohánět výrazné manko v přípravě. Od podpisu lukrativního pětiletého kontraktu se dvakrát zranil, hromadu času mu ubrala nutná rekonvalescence. Dosud zvládl odehrát jen patnáct minut utkání proti nováčkovi Serie A Hellasu Verona.

Fanoušci začali ztrácet trpělivost, ptali se, co s českou hvězdou je. Proč nehraje. Po sociálních sítích se množily fórky s výrazně ironickým nádechem, zda Schicka neunesli mimozemšťané. Mezi příznivci byla cítit značná nervozita. Chlapa za miliardu českých korun chtěli vidět na hřišti a ne vysedávat na lavičce nebo na tribuně.

Schick se hned na úvod nového angažmá ocitl v silně nekomfortní pozici i proto, že mužstvu vedenému Eusebiem di Franceskem se začalo dařit. Má nakročeno k postupu z těžké skupiny Ligy mistrů, v tabulce Serie A je na dohled nejužší špičce, aktuálně má v zádech pět výher v kuse a jako bonus nedávné snadné rozložení Chelsea 3:0. Herně i střelecky se daří všem Schickovým konkurentům v sestavě.

Nervózní náladu okolo jednadvacetiletého mládence ke všemu vyhrotil překlad zpovědi pro říjnové číslo magazínu Reportér. Hráč v něm otevřeně mluví o přestupu ze Sparty, přidává detaily ohledně měsíčních výplat, které pobíral v české lize, netaktně se vyjadřuje o Marku Giampaolovi, trenérovi Sampdorie Janov, kde si Schick v minulé sezoně udělal obří jméno.

A mimochodem pronesl také tuto větu: „Beru je (peníze) jako motivaci a doufám, že se za pár let posunu někam ještě výš, kde budu logicky ještě líp placený – mně tyhle motivace vždycky hodně pomáhaly k výkonu,“ doslova uvedl, přičemž dodal: „O moc výš se už posunout nejde. Ale přece jen pár klubů zbývá... Vždyť víte, dejme tomu Real Madrid, Barcelona nebo Manchester United.“

Prásk! V táboře hrdých fanoušků „giallorossi“ nastal poprask. I proto, že italská média zvolila velmi volný překlad textu. Proti původní verzi se Schick ihned ohradil na svém účtu na Instagramu. „Kdo to přeložil, nemůže umět česky,“ rozčílil se.

„Italové to špatně přeložili. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat, jde o soukromou záležitost hráče,“ řekl Sportu hráčův agent Pavel Paska.

Chvíli poté se na italských webech objevila poupravená pasáž. Reakce ale smířlivé nebyly. Proto Schick poslal do světa další vyjádření, v němž se dušuje, že ani na chvíli nepomyslel na odchod z Říma a že má v hlavě jedinou věc. A to tu, jak se co nejdříve vrátit zpět do hry a mužstvu pomoci ke splnění sezonních met.

Český střelec měl kvůli obsahu textu pohovor se sportovním ředitelem Monchim, jenž ho vyzval, aby byl příště opatrnější ve svých vyjádřeních pro média. Prezident klubu James Pallotta dokonce zvažoval, zda hráče nepotrestat pokutou.

Vášně ubraly na intenzitě až během středečního odpoledne po vyjádření Di Franceska ohledně Schickova zdravotního stavu. „Příští týden bude připravený na derby s Laziem i na utkání Ligy mistrů s Atlétikem Madrid. Jeho start v těchto zápasech ale není pravděpodobný. Reálné je jeho nasazení až v dalším ligovém utkání s FC Janov.“

Schick se má dnes po zranění třísla opět připojit k mužstvu.