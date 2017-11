Škriniara nutili fanoušci Interu: Změň si jméno! Teď ho vybrali k Messimu

Milan Škriniar si vedl dobře také na EURO do 21 let • Profimedia.cz

V Interu jej přivítal SMS zprávou legendární Javier Zanetti, přitom ještě před rokem bojoval o místo v Sampdorii Janov. V létě se stal obránce Milan Škriniar nejdražším slovenským fotbalistou v historii a před pár dny byl vybrán do nejlepší evropské jedenáctky podzimu společně s Messim a spol. Dvaadvacetiletý stoper je denně středem zájmu italských médií. I kvůli tomu, že už po něm pokukuje Barcelona. Další stěhování však ochovanec Žiliny nemá v úmyslu.

Byla to pro něj velká změna. Z přístavního Janova, kde si užíval moře, se přestěhoval do města módy. Co se však na Milanu Škriniarovi nezměnilo, byly jeho kvalitní výkony. Od prvních zápasů v dresu Interu Milán potvrzoval, že cenovka 23 milionů eur na něm nevisí náhodou.

Italská média jej opěvují po každém kole. Ačkoliv je mu teprve 22 let, na hřišti se slovenský reprezentant prezentuje suverénní hrou, velkým přehledem a z pozice stopera mu není cizí ani střílení gólů.

Server Goal.com všechny tyto dobré vlastnosti Škriniarovi sečetl a zařadil jej do nejlepší jedenáctky podzimu 2017 v Evropě. Jen pro připomenutí, společně s ním se do výběru dostali Lionel Messi, Kevin de Bruyne či Edinson Cavani. Zkrátka a jednoduše vybraná společnost.

„Trenér mi věří a ukazuje se, že jsem udělal s příchodem do Interu dobré rozhodnutí. Od začátku jsem sem chtěl jít a jsem rád, že se to takhle podařilo,“ vysvětluje důvody své formy, která nemá tendence klesat.

„Inter je velký klub, ve kterém vše funguje, jak má. Město je velké lákadlo pro fotbalisty, ale i pro turisty. Zkrátka a jednoduše vše je super, jsem tu velmi spokojený,“ uvedl na srazu slovenské reprezentace mladý obránce dojmy z letního přestupu.

Jenže v brzké době by se klidně mohl opět stěhovat a to rovnou mimo Apeninský poloostrov. Podle italských a španělských médií kolem Škriniara začala kroužit Barcelona. Styl, jakým se slovenský stoper v Serii A prezentuje, se jí zamlouvá.

„Mé budoucí angažmá? Líbilo by se mi žít ve Španělsku… Ale rozhodně ne hned! Nemám důvod odejít z Interu. Je to sice pěkné, když se takovou věc o sobě doslechnete, ale nepřikládám tomu žádný význam. V klubu jsem zatím odehrál nějakých dvanáct zápasů, tak kam bych chodil? Jsem tu tři dny i s cestou,“ uvedl věci na pravou míru.

Každopádně fanoušci Interu jej už dávno považují za svého, i když na začátku to u nich neměl se jménem Milan jednoduché. „Chtěli po mně, abych se přejmenoval, protože mám stejné jméno, jako je náš městský rival. Až v poslední době mi začali říkat křestním jménem, ale byla to všechno legrace,“ dodal.