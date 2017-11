O srdce nešlo! Nedvěd odhalil, co zhatilo Schickův přestup do Juve

Útočník Patrik Schick před přestupem do AS Řím • asroma.com

Definitivně zapomeňte na verzi, že přestup Patrika Schicka do Juventusu zhatily problémy se srdcem. K obšírně probíranému letnímu tématu se poprvé vyjádřil viceprezident „staré dámy“ Pavel Nedvěd. „Se svým manažerem (Pavlem Paskou) si vybrali přestup do Říma,“ doslova pronesl v rozhovoru pro webový server denik.cz u příležitosti finálového turnaje prestižního Mc Donald´s Cupu, který se konal v Turíně.

Psal se 22. červen. Patrik Schick opustil český národní tým do jednadvaceti let během rozjetého turnaje mistrovství Evropy. Druhý den po vítězství nad Itálií odletěl privátním spojem do Turína na zdravotní prohlídku před očekávaným podpisem smlouvy s Juventusem.

Ve hře byla i varianta, že by se český útočník vrátil do Polska, kde se malé EURO konalo, s čerstvým kontraktem v kapse. Juventus na svém webu zveřejnil fotografii Schicka šlapajícího na rotopedu a oblečeného v triku, na kterém se vyjímalo nové futuristické logo klubu.

Zdálo se – a asi to v tu chvíli i tak bylo – že obchodu nic nestojí v cestě. Omyl.

Detailní vyšetření odhalilo u jednadvacetiletého útočníka problémy se srdcem. „Nejde o nic vážného, jde pouze o výsledek kombinace nemoci a enormního vytížení v sezoně,“ uvedl v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport hráčův agent Pavel Paska.

Italská média měla za hotovou věc, že vzhledem k pozitivnímu srdečnímu nálezu vzal Juventus zpátečku. „To nehrálo roli. Patrik se rozhodl jinak. Se svým manažerem si vybrali cestu do Říma,“ řekl Deníku Pavel Nedvěd.

Šlo jen a jen o peníze, tvrdí Nedvěd

Podle viceprezidenta Juventusu šlo jen a jen o peníze. Sampdorii Janov, za kterou Schick nastřílel jedenáct branek v Serii A, nabídli během finálního jednání částku dvaatřicet milionů eur. „Bylo to o penězích,“ řekl Nedvěd. „Oni (Řím) dali skoro jednou tolik, než jsme byli ochotni dát my. To, myslím si, rozhodlo,“ dodal.

Juventus chtěl původně využít výstupní klauzuli v Schickově smlouvě a zaplatit Sampdorii pětadvacet milionů eur. Poté, co časově omezená klauzule v polovině července vypršela, přišel turínský gigant s vylepšeným návrhem. „Dostali jsme se na třicet dva milionů. Víc jsme nechtěli dát,“ připustil Nedvěd. „Tahle cena byla OK. Jeho hodnota byla taková.“

Po krachu jednání s Juventusem obdržela Sampdoria na Schicka další čtyři nabídky. Spekulovalo se o francouzských velkoklubech PSG a Monaku, anglickém Tottenhamu. Nejhladovější ale byli představitelé AS Řím. Za přestup českého bombarďáka v příštích letech zaplatí v několika splátkách osmatřicet milionů korun, další čtyři pak na bonusech. „My jsme se prostě rozhodli jinak,“ uvedl Nedvěd.

Patrik Schick podepsal s AS Řím pětiletou smlouvu. Za nový klub zatím odehrál jen patnáct minut. Po zranění začal ve čtvrtek znovu trénovat s mužstvem.