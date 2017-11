Severokorejský objev v Itálii. Liverpool zaskočil neznalostí: Kdo je Gerrard?

Fotbalisté indického klubu FC Bengaluru vyrazili minulý týden do Severní Koreje • Koláž iSport.cz

Má potenciál udělat fotbalovou kariéru v Evropě. To byste do Kwang-Song Hana neřekli. Proč? Pochází totiž z KLDR, nejuzavřenější země na světě. Devatenáctiletý útočník budí v Itálii, kde momentálně hostuje v druholigové Perugii, pozornost svými výkony na hřišti, ale také naráží na překážky, které přináší jeho národnost.

Na začátku roku 2015 dorazili do mládežnické akademie zástupci Liverpoolu do akademie v Corcianu, kde si chtěli s Hanem promluvit. V jednu chvíli chtěl vrchní skaut Barry Hunter udělat na mladého hráče dojem a tak zmínil jméno Stevena Gerrarda, dlouholetého kapitána a ikony anglického klubu, který se nyní věnuje práci s mládeží.

Odpověď ho zaskočila. „Kdo je Gerrard?“ opáčil severokorejský fotbalista. Navzdory rozpačitým pohledům v místnosti, nešlo o úplné překvapení. „Vypadá jako každý slibný teenager, jenže čas od času se ukáže, že jím není,“ podotýkají v New York Times, kteří prozkoumali Hanův příběh. V Severní Koreji prostě velké fotbalové hvězdy zpoza hranic žádnou reklamu nemají.

Do Itálie zamířil severokorejský hráč před třemi lety v rámci dohody s vedením severokorejského fotbalu. Kromě Liverpoolu už se o něj zajímal také Manchester City. Han se upsal Cagliari, poté co padl zájem z Fiorentiny, před touto sezonou putoval do druholigové Perugie, v níž v této sezoně zaznamenal v 11 zápasech šest gólů a jednu asistenci. Svoji pozornost kvůli úspěšnému krajanovi údajně zaměřil na italskou fotbalovou scénu, také severokorejský diktátor Kim Čong-un, který je velkým sportovním fanouškem.

Jenže na jeho angažmá se nejde kvůli Hanovu původu dívat jen z fotbalového pohledu. V italském parlamentu se řešilo, zda jeho angažmá neporušuje sankce proti KLDR. Severokorejský režim v poslední době zvýšil počet svých pracujících občanů v zahraničí na 100 tisíc, ze kterých získává cenné příjmy, neboť odevzdávají státu až 90 procent ze svých platů. Ale už při Hanově vyjednávání s Fiorentinou však mělo být garantováno, že veškeré peníze budou odcházet na Hanův osobní bankovní účet a ne jinam.

Zatímco na hřišti je už výrazný, mimo něj zůstává v izolaci. Po dvou gólech při vítězství nad Pescarou 4:2 se ho při televizním rozhovoru zeptali: „Co na váš výkon řeknou doma?“ Odpověď byla vyhýbavá: „Ne, omlouvám se, nechci o tom mluvit.“

Stejně odmítl účast v televizní talkshow. V mládežnické akademii ale namítají, že žije stejný život jako ostatní. „Televize, mobilní telefony, YouTube – má přístup ke všemu,“ tvrdí tamější trenér. Nálepky hráče, na kterého je upřená pozornost bez toho, aniž by kopnul do míče, se ale Han stejně nezbaví.