Schick už může nastoupit! V AS Řím naplno trénuje a potěšil trenéra

Útočník Patrik Schick před přestupem do AS Řím • asroma.com

Patrik Schick při podpisu smlouvy s AS • ISM FOOTBALL

Český útočník se sportovním ředitelem AS Monchim a svým agentem Pavlem Paskou • ISM FOOTBALL

Patrik Schick bude oblékat v AS Řím dres s číslem 14 • asroma.com

Patrik Schick se v AS Řím upsal na pět let • asroma.com

Patrik Schick na tréninku AS Řím • Profimedia.cz

Patrik Schick na tréninku AS Řím • profimedia.cz

Patrik Schick na tréninku AS Řím • Profimedia.cz

Patrik Schick na tréninku AS Řím • asroma.com

Patrik Schick na tréninku AS Řím • asroma.com

Český útočník Patrik Schick zatím odehrál za AS Řím v italské lize jen 15 minut • Profimedia.cz

Patrik Schick s trenérem AS Řím Eusebiem Di Francescem • Profimedia.cz

Patrik Schick s trenérem AS Řím Eusebiem Di Francescem • Profimedia.cz

Český útočník Patrik Schick na tréninku AS Řím • Twitter

Český útočník Patrik Schick na tréninku AS Řím • Twitter

Patrik Schick má v AS Řím hvězdné parťáky, na snímku se povzbuzuje se Stephanem El Shaarawym • Profimedia.cz

Patrik Schick s trenérem AS Řím Eusebiem Di Francescem • Profimedia.cz

Český útočník Patrik Schick na tréninku AS Řím • Twitter

Konečně! Patrik Schick je připravený k nedělnímu utkání AS Řím na hřišti FC Janov (15:00 ONLINE). Český útočník už naplno trénoval s týmem a trenér Eusebio Di Francesco ho zařadil do nominace pro mistrovský zápas. Pokud 21letý talent nastoupí, půjde o jeho teprve druhý start v novém působišti. Schick dosud bojoval se zdravotními problémy, kvůli kterým nebyl připravený do zápasů.