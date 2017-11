AC Milán mění trenéra! Převezme ho legendární bouřlivák Gattuso

Milán v létě výrazně posiloval, jeho čínští majitelé utratili za nové hráče více než 200 milionů eur (přes pět miliard korun). "Rossoneri" se však v Serii A trápí. Na sedmé příčce tabulky ztrácejí 18 bodů na vedoucí Neapol a 11 bodů na místa zajišťující Ligu mistrů.

Vicemistr Evropy z roku 2000 Montella se loučí s Milánem po roce a čtvrt, slavný tým převzal před začátkem minulé sezony.

Pozvednout Milán by měl známý bouřlivák Gattuso, jenž je jednou z legend klubu. Mistr světa z roku 2006 hrál za AC čtrnáct let a získal s ním dva mistrovské tituly a dva triumfy v Lize mistrů. Po skončení kariéry v roce 2012 trénoval bez větších úspěchů Sion, OFI Kréta, Palermo a Pisu, do Milána k mládeži se vrátil letos v létě.