Juventus krouží kolem Kadeřábka. Je na seznamu možných posil

Do sestavy národního týmu by se měl vrátit Bořek Dočkal i Pavel Kadeřábek • Michal Beránek (Sport)

Přestup českého útočníka Patrika Schicka mu nevyšel, ale viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd nemusí zoufat. Již brzy by se mohl dočkat jiného krajana. Podle italské televize Rai Sport se v hledáčku turínského velkoklubu ocitl český obránce Hoffenheimu Pavel Kadeřábek.

Česká kolonie v Serii A by se brzy mohla rozrůst o dalšího člena. Podle italských médií si totiž obránce Pavla Kadeřábka vyhlédli skauti „Staré dámy“ a zařadili jej do užšího výběru hráčů, které by mohl klub v zimě oslovit s přímou nabídkou.

Ofenzivně laděný bek by měl v italském klubu zvýšit konkurenci na pravé straně. Juventus často volí rozestavení se třemi stopery stejně jako německý Hoffenheim, ve kterém by český reprezentant mohl obsadit pozici halvbeka a při přechodu na klasický čtyřobráncový systém post pravého obránce.

Na tomto místě trenér Massimiliano Allegri aktuálně využívá 33letého Stephana Lichtsteinera či nevýrazného Mattiu De Sciglia. Zaskočit na halvbeku může také kolumbijský křídelník Juan Cuadrado, který však má do obránce daleko. Výhodou Kadeřábka navíc je, že by mohl nastupovat i zleva, jako tomu bylo v minulosti několikrát v Hoffenheimu.

Otázkou je, jak by se k případnému prodeji německý klub stavěl. Pětadvacetiletý obránce je pro něj jedním z hráčů, na které se spoléhá a během 2,5 let si vybudoval v kádru pevnou pozici.

V létě například vedení odmítlo nabídku ve výší 6 milionů eur (zhruba 156 milionů korun) od tureckého Galatasaraye. Krátce na to podepsal Kadeřábek v klubu nový kontrakt do roku 2021, ve kterém je podle informací deníku Bild zahrnuta prodejní klauzule 20 milionů eur (509 milionů korun). Ta by však pro italskou stranu neměla být žádný problém.

Z pohledu hráče se rozhodně jedná o atraktivní adresu. S Juventusem by měl sparťanský odchovanec šanci zahrát si přímo ve skupině v Lize mistrů, kam se v aktuální sezoně s Hoffenheimem nedostal. Navíc by měl v klubu českou oporu v podobě viceprezidenta Pavla Nedvěda.