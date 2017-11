Kdo získá Jankta? Nyní je nejblíž Arsenal, mají jasno v Itálii

Patří mezi nejžádanější talentované fotbalisty v Serii A. Proto je český záložník Jakub Jankto spojován se spekulacemi o přesunu do věhlasnějšího klubu než je Udine, ve kterém působí už druhou sezonou. V minulosti se už mluvilo o zájmu Juventusu, či AC Milán. Nyní se objevila jiná adresa. Hodně zajímavá. Podle italského serveru Calcio Mercato má odchovanec Slavie namířeno do Arsenalu.

Juventus, AC Milán a nyní Arsenal. Kolem českého talentu Jakuba Jankta krouží evropské velkokluby. S poslední spekulací týkající se londýnského týmu, ve kterém působí také brankář Petr Čech, přispěchal italský web Calcio Mercato. Informaci vzápětí převzaly i některé další přední anglické servery.

Trenér londýnského klubu Arséne Wenger prý Jankta sleduje už delší dobu a získat se ho snažil už během letošního léta, ale přesun z Apeninského poloostrova do Premier League tehdy ještě padl. Nyní je opět na stole. „Už mě to táhne někam jinam,“ přiznal ostatně Jankto na říjnovém reprezentačním srazu.

Mladý reprezentant nikdy neskrýval uznání k anglické nejvyšší soutěži. K té má nyní zřejmě nejblíže. Juventus není ochoten učinit výraznější investici, ať už v zimním či letním období, a AC Milán se soustředí spíše na zisk jiných hráčů než českého klenotu.

V dubnu letošního roku ale Jankto podepsal v Udine smlouvu až do roku 2021. Podle webu Daily Mail má 21letý záložník klauzuli o vykoupení ze smlouvy ve výši 6 milionů liber (cca 174 milionů korun) a Arsenal je v čele závodu o jeho získání.

Jankto se do Itálie přesunul v roce 2015. Udine ho ale kvapem poslalo na hostování do druholigového Ascoli, kde se měl adaptovat na italské prostředí. Do Serie A se přesunul až v minulém ročníku a hned si vydobyl velmi silnou pozici, pravidelně nastupoval v základní sestavě a nasázel i pět branek.

V základní sestavě se drží i v aktuálním ročníku, ačkoliv v posledním zápase proti první Neapoli (0:1) nastoupil až v 74. minutě. Ve 13 ligových a pohárových zápasech vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál.

Ze zájmu o svojí osobu na Janktovi není patrná žádná nervozita. „Když vidíte zájem ostatních klubů, nabijí vás to a nutí pracovat dál," prohlásil.