Schick konečně dostal prostor! Za AS Řím byl vidět, ale pálil tutovky

Český útočník Patrik Schick v dresu AS Řím • Twitter

Český útočník Patrik Schick na tréninku AS Řím • Twitter

Patrik Schick má v AS Řím hvězdné parťáky, na snímku se povzbuzuje se Stephanem El Shaarawym • Profimedia.cz

Český útočník Patrik Schick zatím odehrál za AS Řím v italské lize jen 15 minut • Profimedia.cz

Patrik Schick si připsal první odehrané minuty za AS Řím • Twitter.com/OfficialASRoma

Patrik Schick na tréninku AS Řím • asroma.com

Český útočník Patrik Schick na tréninku AS Řím • Twitter

Patrik Schick s trenérem AS Řím Eusebiem Di Francescem • Profimedia.cz

Patrik Schick s trenérem AS Řím Eusebiem Di Francescem • Profimedia.cz

Patrik Schick s trenérem AS Řím Eusebiem Di Francescem • Profimedia.cz

Český útočník Patrik Schick v dresu AS Řím • Twitter

Byl blízko. Tak moc. Ale čekání na první trefu na nové štaci pokračuje. Český útočník Patrik Schick se sice opět nedostal do základní sestavy AS Řím, ale trenér Eusebio di Francesco mu dal v pátečním duelu dosud největší porci času.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19. Džeko, 32. Strootman, 53. Pellegrini Hosté: 56. Viviani Sestavy Domácí: Alisson – Kolarov (75. Emerson), Manolas, Juan Jesus, Florenzi (C) – Strootman, Gonalons (60. Gerson), Pellegrini – El Shaarawy, Džeko, Ünder (64. Schick). Hosté: A. Gomis – Felipe (C), Vicari, Cremonesi – Mattiello, Rizzo, Viviani, Grassi (70. Schiavon), Lazzari – Paloschi (78. Borriello), Bonazzoli (21. Mora). Náhradníci Domácí: Moreno, Schick, Lobont, Fazio, Skorupski, Peres, Emerson, Gerson, Antonucci, Castán Hosté: Bellemo, Oikonomou, Poluzzi, Floccari, Schiavon, Mora, Borriello, Vitale, Marchegiani, Schiattarella Karty Domácí: Gonalons Hosté: Felipe, Felipe (č), Grassi Rozhodčí Abisso – Alassio, Di Iorio Stadion Stadio Olimpico, Řím

Český kanón naskočil do utkání proti SPALu Ferrara na šestadvacet minut v druhém poločase. Na trávníku byla jeho přítomnost cítit. Poněkud ospalé „giallorossi“, kteří v době Schickova nástupu do akce vedli v poklidu 3:1 a hráli proti deseti hráčům soupeře, probral k výraznější produkci.

Výrazné momenty? Byly dva.

V 76. minutě se jednadvacetiletá budoucnost římského klubu cpala do středu pole. Faul. Na parádní míč do šestnáctky si nejvýše vyskočil právě Schick. Čistokrevná šance. Balon stačilo jen lépe umístit a gólman Alfred Gomis by byl bez šance.

Jenže střela letěla vedle, nejdražší posila v historii hrdého římského klubu se jen chytila za hlavu. O pět minut později Schick opět hrozil ze vzduchu. Po rohovém kopu byl znovu ve vzduchu nejvýše, míč tlačil k zadní tyči, kde se ho snažil do branky ještě procpat Brazilec Gerson, leč neúspěšně.

Čekání Patrika Schicka na úvodní trefu v římském dresu se tak odkládá minimálně do příštího týdne, kdy AS nastoupí v závěrečném utkání základní skupiny Ligy mistrů proti Karabachu.