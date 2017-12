Češi řádili za Udine, Benevento má první bod díky brankáři! Vládne Inter

Český útočník Patrik Schick v utkání italské ligy v dresu AS Řím • ČTK

Fotbalisté Udine se radují z branky Jakuba Jankta do sítě Crotone • ČTK

Český koncert přineslo utkání 15. kola mezi Crotone a Udine, v němž nastoupili tři Češi. Domácí stoper Stefan Simič musel skousnout porážku 0:3, pod kterou se dvěma góly podepsal Jakub Jankto, Antonín Barák pro změnu asistoval na třetí trefu. Benevento pak získalo první bod v italské lize, když o remíze 2:2 s AC Milán rozhodl gólem hlavou v páté minutě nastavení brankář posledního týmu tabulky Alberto Brignoli. Favorizovaní hosté neprožili úspěšnou premiéru pod novým trenérem Gennarem Gattusem. Naproti tomu městský rival Inter deklasoval i díky hattricku Ivana Perišiče Chievo Verona 5:0 a posunul se do čela tabulky o bod před Neapol.

Jednadvacetiletý Jankto otevřel skóre zápasu ve 40. minutě, když do odkryté branky dorazil míč po Lasagnově střele, kterou gólman vyrazil. Osm minut po přestávce Jankto udeřil znovu, po přihrávce Maxiho Lópeze se trefil z hranice šestnáctky přízemní střelou k tyči.

Slávistický odchovanec Jankto tak zaznamenal svůj druhý a třetí gól v ligové sezoně. Navázal tak na vstřelenou branku ze čtvrtečního pohárového utkání proti Perugii, kterou jeho tým deklasoval 8:3.

V 66. minutě pečetil vítězství Udine Lasagna, jemuž po rychlém brejku nahrál Barák ideálně téměř před prázdnou branku. Udine je po pátém vítězství v sezoně čtrnácté.

VIDEO: Druhý gól Jakuba Jankta na půdě Crotone byl parádní!

Brankář Beneventa napsal pohádkový příběh

Milánští se dostali do vedení před přestávkou, když se po hlavičkované ve vápně prosadil Bonaventura. Pět minut po změně stran ale outsider vyrovnal. Letiziovu ránu zpoza šestnáctky Donnarumma vyrazil jen před sebe a z dorážky přesně zakončil Puscas.

Vedení hostům vrátil v 57. minutě Kalinič, který se nikým nehlídaný prosadil hlavou po Bonaventurově centru a ukončil 419 minut trvající čekání na gól. Benevento ale využilo závěrečnou přesilovku po vyloučení Romagnoliho.

V páté minutě nastavení nacentroval z přímého kopu Cataldi, hlavou přesně zakončil brankář Brignoli a zajistil historicky první bod pro Benevento v nejvyšší soutěži. Brignoli se stal prvním skórujícím gólmanem v Serii A od roku 2001, kdy se trefil Massimo Taibi z Regginy.

Bylo to 1:2, 95. minuta, neměli jsme co ztratit. Šel jsem tam, zavřel oči a vyskočil. Bylo by strašné prohrát vzhledem k tomu, že jsme ztratili několik zápasů v posledních vteřinách, například se Sassuolem (1:2). Dnes jsme ukázali, že můžeme hrát proti každému," řekl šťastný střelec v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

Gattuso nebyl po nečekané ztrátě na své svěřence naštvaný. "Kluci do toho dali vše, chci jim poděkovat za jejich chuť a odhodlání. Po dnešku si olížeme rány a budeme dále pracovat na fyzičce i psychice," uvedl bývalý defenzivní záložník.

"Mohli jsme naši hru více rozvinout, ztráceli jsme hodně míčů. Věděli jsme, že přestože Benevento prohrávalo, postupem času se velmi zlepšovalo," dodal.

VIDEO: Parádní závěr utkání v podání Beneventa

Inter zničil Chievo a vede ligu

Inter od začátku zápasu s Chievem dominoval a nedůraznou obranu veronského celku překonával s lehkostí. V prvním poločase zaznamenal hned 16 střel, gólem skončil Perišičův a Icardiho pokus. Druhý jmenovaný vstřelil už 16. gól v sezoně a vévodí tabulce střelců o jeden zásah před Immobilem z Lazia Řím.

Ani po změně stran se hosté nezmohli na zvrat, domácí naopak definitivně rozhodli o třetím tříbodovém zisku po sobě. Jeden zásah zaznamenal slovenský stoper Škriniar a dvěma trefami zkompletoval hattrick chorvatský reprezentant Perišič. Inter zůstal jediným dosud neporaženým týmem.

Fiorentina ukončila sérii čtyř duelů bez výhry a se Sassuolem si poradila jednoznačně 3:0. Hostujícímu trenérovi Giuseppemu Iachinimu tak nevyšla ligová premiéra. Boloňa bez Ladislava Krejčího remizovala 1:1 s Cagliari.

Juventus ve šlágru kola zdolal Neapol

Fotbalisté Juventusu vyhráli ve šlágru 15. kola italské ligy 1:0 na hřišti dosud neporažené Neapole a lídrovi se přiblížili na rozdíl bodu. Na první místo tabulky se může dostat třetí Inter Milán, jenž na Neapol ztrácí dva body a má nedělní utkání s Chievem k dobru.

V druhé sobotní předehrávce AS Řím porazil 3:1 nováčka Spal Ferrara, který byl od 11. minuty v deseti bez vyloučeného Diase Felipeho. Český útočník Patrik Schick po zranění hrál za vítěze od 64. minuty, měl i velkou šanci, ale svou střelu poslal těsně vedle branky.

Tahák podzimního programu Serie A rozhodl v Neapoli jediným gólem kanonýr Gonzalo Higuaín, jenž v místním SSC úspěšně působil v letech 2013-2016. Argentinský útočník přitom v zápase původně neměl ani hrát, neboť se v týdnu podrobil operaci ruky.

Kvůli zranění Chorvata Maria Mandžukiče ze čtvrtečního tréninku však Higuaín nastoupil od začátku a ve 13. minutě svým devátým gólem v sezoně zmrazil stadion San Paolo.

Bývalý hráč Realu Madrid chladnokrevně zakončil rychlý protiútok po ideální přihrávce krajana Paula Dybaly a postaral se o to, že Juventus skóroval už ve 44. zápase Serie A za sebou. Vítězové posledních šesti ligových ročníků tak překonali svůj vlastní rekord z let 2013-2014.

V zápase AS Řím - Ferrara hodně pomohla domácím situace z 10. minuty, kdy Felipe stáhl unikajícího Džeka. Nejprve mu sudí ukázal jen žlutou kartu, ale po přezkoumání faulu videorozhodčím své rozhodnutí změnil na červenou kartu a poslal hosty do oslabení.

Hráči AS pak soupeře jasně přehrávali a vyslali celkem 37 střel. To je nejvíce v italské lize od září 2013. Jako první mířil přesně Edin Džeko v 19. minutě. Následně Kevin Strootman zužitkoval patičku El Shaarawyho a po změně stran zvýšil hlavou Lorenzo Pellegrini.

Spal se dočkal alespoň snížení. Viviani sice neproměnil po panenkovsku pokutový kop, ale míč odražený od břevna poslal do sítě.

Italská fotbalová liga - 15. kolo:

AS Řím - Spal Ferrara 3:1

Branky: 19. Džeko, 32. Strootman, 53. Pellegrini - 55. Viviani

Neapol - Juventus Turín 0:1

Branka: 13. Higuaín

Benevento - AC Milán 2:2

Branky: 50. Puscas, 90.+5 Brignoli - 38. Bonaventura, 57. Kalinič

Fiorentina - Sassuolo 3:0

Branky: 32. Simeone, 42. Veretout, 71. Chiesa,

Inter Milán - Chievo 5:0

Branky: 23., 57. a 90.+2 Perišič, 38. Icardi, 60. Škriniar,

Crotone - Udine 0:3

Branky: 40. a 53. Jankto, 66. Lasagna.

Chievo Verona - Janov 0:1

Branka: 45.+2 Panděv.