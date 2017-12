Skórující brankář hrdinou Beneventa: Útočník být nemůžu, neumím běhat

Brignoli hlavičkou v letu zajistil Beneventu nejen první bod v sezoně, ale i v historii Serie A. Za efektní gól by se nemusel stydět žádný útočník, tím se ale hrdina ligového kola stát nechce. "Neumím běhat. Nemám na to trpělivost," řekl v pondělí Brignoli v rozhlasovém pořadu 105 Friends.

Vstřelená branka byla pro šestadvacetiletého gólmana o to cennější, že v brance Milána byl Gianluigi Donnarumma. Osmnáctiletý talent, o němž se předpokládá, že bude italskou reprezentační stálicí po končícím Gianluigim Buffonovi.

"Je mi Donnarummy líto, vždyť jsem taky brankář. Jednoho dne budu svým dětem vyprávět, že jsem mu dal gól," řekl Brignoli, jenž je v Beneventu na hostování z Juventusu.

"Za deset let se bude o Gigiovi mluvit tak, jak teď mluvíme o Buffonovi, což je můj kolega. I když 'kolega' je asi přehnané, jen jsme spolu v létě trénovali," dodal brankář, jenž od příchodu do Juventusu v roce 2015 hostuje už v pátém klubu.

GOOOOOAAAAALLLLL!!!! OH WHAT AN INCREDIBLE STRIKE!!!! It's the Benevento GOALIE who scores, INCREDIBLE in the 95th. This goal is making highlights everywhere for a while. 2-2 #BRIGNOLI | FT #BeneventoMilanpic.twitter.com/ukfC1xamQo