Česká show v Itálii! Jankto zničil Crotone dvěma góly, Barák asistoval

Fotbalisté Udine se radují z branky Jakuba Jankta do sítě Crotone • ČTK

Pondělní dohrávka 15. kola italské Serie A přinesla atraktivní český souboj mezi Crotone a Udine, v němž se domácí obránce Stefan Simič postavil dvojici krajanů. A právě Jakub Jankto s Antonínem Barákem byli hlavními postavami jasné výhry 3:0. První jmenovaný nejprve v závěru úvodního poločasu otevřel skóre a po přestávce ho parádní trefou navýšil. Následně se do statistik zapsal také Antonín Barák. V 66. minutě totiž po jeho přihrávce uklidil míč do branky Kevin Lasagna a pečetil výhru svého týmu.

Česká stopa v utkání však mohla být výraznější. Už po čtyřech minutách se před vápnem opřel do míče Antonín Barák, jehož parádní dělovku Alex Cardaz vyrazil. Čas českých fotbalistů přišel až těsně před přestávkou, kdy střílel Kevina Lasagna a domácí brankář jeho střelu vyrazil pouze do strany, kam naběhl pozorný Jakub Jankto a ve skluzu poslal míč do sítě.

Křídelník Udine, o němž se v posledních týdnech mluví ve spojitosti s Arsenalem, tím ovšem neskončil. V 53. minutě totiž střelou k zadní tyči z hranice vápna zužitkoval parádní přihrávku Maxi Lópeze a zvýšil už na rozdíl dvou branek.

VIDEO: Jakub Jankto vstřelil druhý gól parádní střelou k zadní tyči

Český střelec pokračoval v aktivitě i nadále a obrana Crotone i se Stefanem Simičem měla plné nohy práce. V 66. minutě pak přišla česká spolupráce, kdy Jankto našel nabíhajícího Baráka, a ten ve vápně nezazmatkoval. Přihrávkou našel zcela volného Maxi Lópeze, který už jen doklepl míč do branky.

Domácí se ještě v závěru snažili utkání zdramatizovat, ale s defenzivou Udine si nevěděli rady a z hlediště se dokonce ozýval pískot.

Tři minuty před koncem byl znovu středem pozornosti Antonín Barák, jenž po souboji se soupeřem ve vápně upadl a neúspěšně se dožadoval penalty. Jeho tým si přesto připsal pátou výhru v sezoně a odtrhl se na čtrnácté pozici právě od Crotone, které zůstává s tříbodovou ztrátou patnácté.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 41. Jankto, 53. Jankto, 66. Lasagna Sestavy Domácí: Cordaz – Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavlović – Rohdén (59. Stoian), Barberis, Tonev (79. Romero), Mandragora, Nalini (51. Tochukwu Nwankwo) – Trotta. Hosté: Bizzarri – Angella (69. Nuytinck), Danilo, Samir – Widmer, Fofana, Barák, Jankto, Adnan – Maxi López (64. Perica), Lasagna (82. de Paul). Náhradníci Domácí: Festa, Romero, Stoian, Faraoni, Suljić, Cabrera, Viscovo, Crociata, Martella, Tochukwu Nwankwo, Ajeti Hosté: Matos, Bajić, de Paul, Ingelsson, Nuytinck, Stryger Larsen, Perica, Scuffet, Borsellini, Bochniewicz, Balić, Ewandro Rozhodčí Massa – Vivenzi, Cecconi Stadion Stadio Ezio Scida, Crotone