Slovenská hvězda v Itálii. Půl miliardy je za něj málo, chválí Škriniara

Odchovanec Žiliny zamířil do města módy před sezonou ze Sampdorie Janov. Mnoho fanoušků mu nevěřilo, nezdál se jim dost dobrý. On ale v dosavadním průběhu ročníku veškeré předchozí obavy spolehlivě vyvrací.

Patnáct ligových zápasů, patnáct startů. V každém utkání plných devadesát minut. Milan Škriniar má od trenéra Luciana Spallettiho naprostou důvěru – a za přízeň se zkušenému kouči odměňuje spolehlivými výkony.

Je pevným článkem obrany, která dosud v Serii A inkasovala jen deset branek. Jde o nejnižší číslo v lize, stejně branek dostaly týmy AS Řím a Neapole, méně už nikdo.

Kromě bezchybné defenzivní práce je navíc Škriniar znát i před brankou soupeře – v aktuálním ročníku italské ligy vstřelil už tři branky. Naposledy se mladý obránce prosadil v nedělním utkání proti Chievu.

Nejprve se zmocnil míče na vlastní polovině, o pár vteřin později už balon po centru Candrevy z pravé strany elegantně uklízel do sítě. Inter rozdrtil soupeře 5:0 a slovenský bek byl opět na hřišti vidět.

"Z gólu i vítězství mám velkou radost. Předvedli jsme výborný výkon, hrajeme se sebedůvěrou. Skvělou práci odvedl Candreva, který připravil branku mně i Perišičovi,“ vysekl Škriniar poklonu svému spoluhráči v rozhovoru pro klubovou televizi.

@NimaTavRood @SempreIntercom - what Skriniar is doing here is absolutely world class Forza Inter ❤️ pic.twitter.com/3GMZ2kiAnV