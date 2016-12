Krejčí po prvním gólu: Už jsem zabydlený. Ale na velkoklub je brzy

Český reprezentant Ladislav Krejčí z Boloni má za sebou první půlrok v cizině. Zakončil jej první brankou v italské lize z penalty proti Pescaře. V rozhovoru pro Sport vypráví o své penaltové trefě, čekání na gól a také hodnotí svou dosavadní štaci na Apeninském poloostrově.

To už máte v Boloni takové výsadní postavení, že kopete penalty?

„Na penaltu jsme byli určení dva, Mattia Destro a já. Na Mattiu byla penalta a byl ošetřován, takže jsem si ji vzal já. Jsem rád, že to tam padlo.“

Po příchodu do Boloni jste se trefil hned v domácím poháru, ale na gól v lize jste až do neděle čekal. Je pro vás úleva, že jste se konečně trefil?

„Úleva bych neřekl, ale samozřejmě jsem už branku chtěl dát. Bohužel se to nedařilo, na druhou stranu jsem se tím nesvazoval, pořád jsem se snažil odvést na hřišti maximum a věřil jsem, že to tam padne. Když se nyní naskytla příležitost jít na penaltu, šel jsem.“

Pomůže vám tato branka i k většímu sebevědomí?

„Je spíš důležité, když hraje dobře tým a když se i já cítím dobře na hřišti. Není to úplně o gólech, ale když nějaký dáte, sebevědomí jde nahoru. Ovšem i když hrajete dobře a na hřišti se dobře cítíte, sebevědomí máte taky nahoře. Ale lhal bych, kdybych řekl, že je dávat nechci. To určitě ne, góly dávat chci a věřím, že teď tam začnou padat.“

Dobrý pocit v předešlých zápasech jste měl?

„V některých zápasech to bylo lepší, v některých horší. Chvílemi to bylo jako na houpačce. Myslím, že začátek byl dobrý, ale pak nám jako týmu i mně samotnému nevycházely venkovní zápasy. Ale utkání před domácím publikem, i když jsme třeba nebrali tři body, jsme hráli dobře. Myslím, že ani já jsem nezklamal. Vždycky to však může být lepší, což je jednoznačné.“

Občerstvení za gól? Nechám si poradit

V Česku se za první gól většinou něco platí do kasy. Čeká vás teď něco podobného?

„Po zápase mi o tom kluci hned říkali. Nedává se nic do kasy, ale přinese se nějaké občerstvení. Teď budeme mít volno, ale až začnou tréninky, občerstvení určitě přinesu.“

Už víte, čím spoluhráče pohostíte? Pizzou?

„Jojo, právě malé kousky pizzy kluci předtím donesli. Ale ještě si od nich nechám poradit, co je ideální.“

Boloňa nedala v pěti z posledních šesti zápasů v lize branku. Byl na vás před duelem v Pescaře proto větší tlak?

„Nějaký velký tlak jsem nepociťoval. Samozřejmě jsme nebyli spokojeni s výsledky, které jsme měli. Tento poslední zápas byl pro nás velmi důležitý, ale myslím, že už předtím doma proti Empoli jsme podali výborný výkon. První půle byla taková normální, ale druhá byla od nás podle mě výborná, chyběl opravdu jen gól. Věřili jsme, že když na to navážeme, tak zvítězíme, což se povedlo. Jsem rád, že jsme vstřelili tři branky a že to byl pro nás docela klidný zápas.“

Dodá vám toto vítězství klid? Na sestupové místo máte náskok jedenácti bodů.

„Všichni si uvědomovali důležitost tohoto utkání. Bylo potřeba zvítězit, abychom se odpoutali od spodku tabulky a hlavně aby se dobře ukončila první polovina sezony. Musím říct, že všichni po zápase byli rádi, že se to takhle zvládlo.“

Už jsem zabydlený

Jak hodnotíte svůj první půlrok v Boloni?

„Určitě jsem mohl dát víc branek, šancí jsem na to měl dost, bohužel to tam nepadalo. Na druhou stranu jsem rád, že jsem do skoro všech zápasů nastoupil od začátku a dostával jsem důvěru od trenéra. Toho si nesmírně vážím. Byla to pro mě zkouška, šel jsem do nového klubu, do zahraničí, musel jsem si zvyknout. Ze začátku jsem se trochu rozkoukával, teď už jsem tu zabydlený, v týmu mám kamarády. Věřím, že teď se to bude zlepšovat i po fotbalové stránce.“

Cítíte, že i vaše pozice v týmu se zlepšuje?

„Za začátku jsem nevěděl, co od toho čekat. Jak se povedly první zápasy, myslím, že moje postavení bylo lepší a lepší. Řekl bych, že i kluci viděli, že něco umím. Vždycky jim to musíte ukázat na hřišti. Pak to šlo trošku dolů, ale v posledních zápasech zase výš. Pořád se na trénincích snažím dělat maximum, učit se od spoluhráčů, poslouchat rady od trenérů. Beru to tak, že se musím učit nové zvyky, novou taktiku. Věřím, že půjdu nahoru.“

Nedávno proběhla italskými médii zpráva, že vás sledují velké zahraniční kluby. Zaznamenal jste to?

„Abych řekl pravdu, jen jsem to zaznamenal. Psali mi známí z Česka. Ale tímhle se vůbec nezatěžuju, spekulací je vždy spousta. Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel, soustředil jsem se na první chvíle tady a nechtěl jsem se nechat rozptýlit něčím takovým. Navíc si myslím, že je brzo na to, aby se o mě zajímal nějaký velkoklub. Jsem v Itálii krátkou dobu a chtělo by to, abych se prosadil v Boloni, abych ukázal, co umím. Pak se může spekulovat o nějakých přestupech.“