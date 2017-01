Boloňa vyhrála, Krejčí nahrál na jediný gól. AS Řím stahuje Juventus

Český reprezentační záložník Ladislav Krejčí přispěl asistencí k výhře fotbalistů Boloni v 20. kole italské ligy 1:0 na hřišti Crotone. Domácí prohráli poslední tři zápasy, nevstřelili v nich ani branku a propadli se na poslední místo. Jediný gól dal po přihrávce bývalého hráče pražské Sparty švýcarský záložník Blerim Džemaili. Sampdoria, za kterou odehrál celý zápas Patrik Schick, remizovala bez branek s Empoli. AS Řím porazil Udine, za které nastoupil i Jakub Jankto, 1:0 a stáhl náskok vedoucího Juventusu na bod. Úřadující mistr však má dva zápasy k dobru.

AS Řím poslal do vedení ve 12. minutě Radja Nainggolan. Pojistku o chvíli později mohl přidat z penalty Edin Džeko, ale bývalý útočník Teplic poslal míč vysoko nad břevno. Za Udine odehrál úvodních 52 minut záložník Jakub Jankto.

Další Čech Patrik Schick absolvoval celé utkání v útoku Sampdorie při domácí bezbrankové remíze s Empoli. Hosté v prvním poločase neproměnili pokutový kop. Janovské mužstvo čeká na vítězství už pět kol a je třinácté.

Třetí místo udržela Neapol, která na svém stadionu porazila posledního nováčka Pescaru 3:1. O domácí branky se po změně stran postarali Lorenzo Tonelli, Marek Hamšík a Dries Mertens. Hostující Gianluca Caprari v nastavení už pouze snížil z penalty.

Krejčí asistoval u vítězné branky

V Crotone sice jako první rozvlnili v 31. minutě síť domácí, branka ale neplatila kvůli ofsajdu. Skóre tak otevřel krátce po přestávce přízemní střelou Džemaili a Crotone nedokázalo zareagovat. Boloňa vyhrála venku teprve podruhé v sezoně.

Inter Milán byl proti Chievu Verona od začátku aktivnějším týmem, v 34. minutě ale z ojedinělé šance skórovali hosté. Birsa nacentroval od rohového praporku, D'Ambrosio nedostatečně hlídal Pellissiera a ten střelou z voleje překonal gólmana Handanoviče.

I nadále však měli domácí více ze hry, do šancí se dostala i nová posila Roberto Gagliardini, jenž v Interu nově hostuje z Bergama. Do 69. minuty vedení hostů držel zejména brankář Sorrentino, pak ale Candreva poslal přesný centr do vápna na Icardiho a ten povedeným volejem zakončil. Argentinský kanonýr vstřelil ve třetí sezoně po sobě 15 branek, což se v dresu Interu naposledy povedlo Ibrahimovicovi a Vierimu.

V závěru dokonali obrat Perišič a po chybě obrany střídající Éder a Inter poprvé od května 2011 zvítězil v šesti domácích zápasech v řadě.

Italská liga, 20. kolo:

Crotone - Boloňa 1:0

Branka: 51. Džemaili

Inter Milán - Chievo 3:1

Branky: 69. Icardi, 86. Perišič, 90.+3 Éder - 34. Pellissier

Cagliari - FC Janov 4:1

Branky: 40. a 60. Borriello, 44. Joao Pedro, 64. Farias z pen. - 28. Simeone

Lazio Řím - Bergamo 2:1

Branky: 45.+1 Milinkovič-Savič, 68. Immobile z pen. - 21. Petagna

Neapol - Pescara 3:1

Branky: 47. Tonelli, 49. Hamšík, 85. Mertens - 90.+4 Caprari z pen.

Sampdoria Janov - Empoli 0:0,

Sassuolo - Palermo 4:1

Branky: 15. a 66. Matri, 24. Ragusa, 83. Politano - 9. Quaison

Udine - AS Řím 0:1

Branka: 12. Nainggolan