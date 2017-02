Krejčí o debaklu 1:7 od Neapole: Proti Němcům to byl větší kolotoč

S takovým nářezem se musel vyrovnat vůbec poprvé. Po domácím debaklu 1:7 v italské lize s Neapolí český reprezentant ve službách Boloni Ladislav Krejčí na nic nečekal, hned zamířil do kabiny a přemítal, jak se fotbalová katastrofa mohla stát. „S národním týmem v Německu to byl ale větší kolotoč,“ přiznal bývalý hráč Sparty, jenž už dnes může debakl odčinit v utkání proti AC Milán s Jurajem Kuckou v sestavě.

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jen přečíst tuto číselnou řadu může být otrava, natož v mistráku dostat tolik gólů. Záložník Ladislav Krejčí to v Serii A zažil s Boloňou, 14. týmem tabulky, když prohrál 1:7 s Neapolí.

Je to vaše nejvyšší prohra v kariéře?

„Určitě, tak vysoko jsem nikdy neprohrál. Ale i když je výsledek krutý, tak si myslím, že jsem hrál i zápasy, kde to byl ještě větší kolotoč, byť to takovým rozdílem neskončilo. Například za národní tým proti Německu (0:3). Ale tady to skončilo větším přídělem. Bohužel jim tam opravdu napadalo všechno. Do čeho kopli, to byl gól. Tím ale určitě nesnižuju jejich kvalitu.“

Pravdou je, že Neapol vystřelila devětkrát na branku a dala sedm gólů. Byl to prostě pověstný den blbec?

„Den blbec určitě ne. Hlavně se nám nepovedlo do zápasu dobře vstoupit. Prohrávali jsme během pěti minut 0:2, což proti takto kvalitnímu soupeři nikdy neznačí nic dobrého. Oni pak sice dostali červenou, my jsme kopali penaltu, neproměnili a dostali na 0:3. Ještě jsme to sice zkorigovali, ale pak hned znovu inkasovali a už to bylo těžké.“

Jediný gól padl po vaší střele. Je to alespoň malá osobní náplast?

„To ne. Chtěl jsem, abychom to zvládli jako tým, což je nejdůležitější. Musíme se z toho otřepat, protože nás ve středu čeká zápas na AC Milán a potom jedeme do Janova na Sampdorii. Samozřejmě jsem byl po utkání naštvaný, zklamaný a smutný, ale teď je čas přemýšlet dopředu.“

Jak se vám po takovém nášupu spalo?

„Z hlavy to hned určitě pustit nešlo. Navíc zápas skončil docela pozdě, spát jsem moc nemohl, přemýšlel jsem nad ním. Druhý den jsme se o něm bavili i v kabině, ale pak jsme to uzavřeli, abychom se soustředili na další duely. I takové porážky přicházejí a nezbývá nic jiného, než je přijmout, poučit se z nich a připravit se na další utkání.“

Sudí nenastavil ani minutu a zápas hned po sedmém gólu ukončil. To jste asi přivítal, že?

„Samozřejmě, v takové chvíli nechcete, aby se nastavovalo dalších pět minut. Každý v tom momentu má v hlavě, že se zápas nepodařil a určitě bylo dobře, že to rozhodčí fouknul a nenechával nás tam nějak dlouho trápit.“

Prohodil jste pak pár slov s autorem hattricku Markem Hamšíkem?

„Abych řekl pravdu, po zápase jsem se nebavil vůbec s nikým. Šel jsem do kabiny, chvíli jsem si tam sednul a přemýšlel, jak se mohlo stát, že jsme prohráli a dostali sedm gólů. Pak jsem si dal sprchu a šel domů. Po takovém zápase je normální, že nikdo nemá náladu mluvit. Ani já jsem ji neměl.“

Boloňa na Twitteru alespoň vtipně reagovala, že zvíře zahnané do kouta je nejnebezpečnější. Cítil jste se jako do kouta zahnané zvíře?

„Nebylo nic příjemného, že nám tam padal jeden gól za druhým. Pro mě navíc nová zkušenost, nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal. Soustředil jsem se hlavně na to, abych zbytek odehrál naplno a dal do toho maximum, abych si alespoň po utkání mohl říci, že jsem se snažil udělat všechno, co se dalo. I když samozřejmě po takovém utkání se to říká blbě. A určitě to nemyslím tak, že si člověk řekne, že hrál dobře. Prostě když už to byl takový rozdíl, soustředil jsem se, abych se nevykašlal třeba na vracení se.“

Napraví debakl středeční výhra nad AC Milán?

„Kdybychom porazili AC Milán, samozřejmě bychom udělali radost divákům a i sobě bychom ukázali, že Neapol byla jen klopýtnutí. Máme šanci prohru odčinit a věřím, že uděláme maximum.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36. Torosidis Hosté: 4. Hamšík, 6. L. Insigne, 33. D. Mertens, 43. D. Mertens, 70. Hamšík, 74. Hamšík, 90. D. Mertens Sestavy Domácí: Mirante (80. A. Da Costa) – Torosidis, Oikonomou, Maietta, Masina – Á. Nagy, Pulgar, Džemaili – Rizzo (46. Verdi), Destro (68. Petković), Krejčí. Hosté: Reina – Hysaj, Albiol, Maksimović, Ghoulam – P. Zieliński (73. Giaccherini), Diawara (62. Allan), Hamšík – Callejón, D. Mertens, L. Insigne (80. Rog). Náhradníci Domácí: Da Costa, Taïder, Verdi, Di Francisco, M'Baye, Donsah, Helander, Sadiq, Petković, Gastaldello, Sarr Hosté: Rafael Cabral, Strinić, Giaccherini, Allan, Jorginho, Maggio, Chiricheş, Sepe, Koulibaly, Rog, Pavoletti, Milik

AC Milán zase doma prohrál 0:1 se Sampdorií, za kterou hraje Patrik Schick. Bavil jste se s ním o tom?

„Psali jsme si asi před týdnem, když jsem mu gratuloval, že dával další gól, to jsme si pár zpráv vyměnili. Ale osobně se těším na AC Milán kvůli tomu, že tam hraje Juraj Kucka, kterého jsem potkal ve Spartě a měl s ním dobrý vztah. Když jsem přišel do Itálie, tak mi přál a i teď si píšeme. Těším se na něj a jen doufám, že budu mít po zápase lepší náladu.“

Reagoval nějak na váš debakl s Neapolí?

„Ne, musím říci, že jsem žádné posměšné esemesky nedostal. Každý z kamarádů z fotbalu se do toho dokáže vžít a ví, že to není nic příjemného.“

A po Kuckově AC Milán vás čeká právě Schickova Sampdoria.

„Na něj se také těším, dlouho jsem ho neviděl. Bude to také jeden z důležitých zápasů. Snad spolu prohodíme pár slov. Jsem rád, že se mu střelecky i herně daří. Věřím, že v tom bude pokračovat, jen doufám, že proti nám mu to nevyjde.“

Co vůbec říkáte tomu, že na severu Itálie se rozrůstá česká kolonie a zápasů, kdy nastupujete proti krajanům, přibývá?

„Jsem jedině rád. Teď tam přestoupil i Barák, je to dobrá zpráva pro celý český fotbal. Věřím, že tady uděláme nějakou výraznější stopu. Bylo by to super pro všechny, ovšem myslím si, že nás čeká ještě dlouhá cesta a hodně práce.“

A údajně měl blízko do AS Řím váš kamarád Pavel Kadeřábek. Je to pravda?

„Nevím, co je na tom pravdy, zrovna jsme si dokonce psali, ale tohle mi neříkal. Ale kdyby byla taková možnost, určitě by to bylo zajímavé.“

Doporučil byste mu Serii A?

„Kdyby se mě ptal na můj názor, jednoznačně. Ale on sám musí vědět, co je pro něj dobré. Také hraje kvalitní soutěž, bundesligu za výborný mančaft a jsou nahoře. Rozhodování by bylo na něm.“