Schick opět na lavičce? Schoval jsem ho tam, smál se kouč. Inter bude jednat

Potřetí za sebou nebyl Patrik Schick v základní sestavě, ale podruhé to byl on, kdo se výrazně podílel na tom, aby Sampdoria brala body. Stejně jako proti AS Řím (3:2) nastoupil s Boloňou (3:1) český útočník v roli žolíka a gólem rozhodl o výhře svého klubu. A v Itálii se diví. Proč je mezi náhradníky? „Nechal jsem ho na lavičce, aby si ho nikdo nevšiml a nekoupil mi ho,“ vtipkoval v rozhovoru se Sky Sports Italia na toto téma trenér Sampdorie Marco Giampaolo.

Není to role, kterou nejspíš chtěl mít, ale sedí mu jako ulitá. Patrik Schick se pomalu ale jistě stává spolehlivým žolíkem Sampdorie. V nedělním duelu s Boloňou naskočil do hry za stavu 0:1 a ze hřiště odcházel s radostnými pocity po vstřelené vítězné brance. Prsty měl navíc i ve třetím gólu domácích.

A na Apeninském poloostrově už řeší, zda ho v přístavním městě udrží i pro příští sezonu. Tamní média informují o tom, že má v pondělí dojít k jednání mezi Schickovým agentem Pavlem Paskou a zástupci Interu Milán. Ti si 21letého střelce vyhlédli jako hlavní letní přestupový cíl. Společně s ním má do Milána zamířit i slovenský obránce Milan Škriniar.

O úmyslech „Nerazzurri“ zaplatit výstupní klauzuli ve výši 25 milionů eur (cca 660 milionů korun) iSport.cz informoval již v neděli (VÍCE čtěte ZDE >>>). Ještě předtím registrovala Sampdoria zájem AS Řím, Fiorentiny či AC Milán.

Na dotaz o zájmu Interu sparťanský odchovanec nechtěl vůbec diskutovat. „To není moje záležitost. Soustředím se na to, abych podával co nejlepší výkony,“ řekl pro televizní stanici Sky Sports Italia. „Jediné co mohu říci, tak v létě, když jsem se rozhodoval, zvolil jsem Sampdorii na úkor většího klubu (AS Řím), jelikož zde dostávám víc prostoru,“ dodal český fotbalista.

Z odchodu opory Janova má strach především kouč Sampdorie Marco Giampaolo. „Nechal jsem ho mezi náhradníky, aby nevzbuzoval tolik pozornosti velkých klubů. Někdo přijde a koupí ho, ale já ho tu chci mít i další sezonu,“ usmíval po výhře nad Boloňou.

A ještě jedna zajímavost. Inter si je Schickovým angažmá podle italských médií jistý i díky přestupu Maura Icardiho, který do jeho kádru přišel v roce 2013 právě ze Sampdorie a od té chvíle nastřílel přes 70 branek.