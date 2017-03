Neapol ukončila vítěznou sérii Říma. Výhru opět vystřelil Mertens

Neapol utnula v italské fotbalové lize domácí patnáctizápasovou vítěznou šňůru AS Řím. Hosté se zásluhou Driese Mertense prosadili v obou poločasech, pro belgického útočníka to znamenalo už 17. a 18. ligový gól v sezóně. V závěru zápasu upravil na konečných 1:2 Kevin Strootman. AS Řím zůstává na druhé pozici, na Neapol už má však náskok pouhých dvou bodů.