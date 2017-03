Jankto uchvátil Italy a zaujal v Anglii! Adoptovaný syn kouče, vtipkují

Působili zde obránci Marek Jankulovski, Tomáš Sivok a Tomáš Zápotočný. Klub také vlastnil útočníka Matěje Vydru. Ale pořádnou reklamu české ofenzivě v italském Udinese Calcio dělá až 21letý záložník Jakub Jankto. V neděli si proti Pescaře (3:1) vedené Zdeňkem Zemanem připsal 1 gól a dvě asistence, tamní média reprezentanta do 21 let opěvují jako velký příslib. Objevily se navíc informace, že ho sledují anglické kluby z Premier League.

Na české zastoupení jsou na severovýchodě Itálie zvyklí. Jména Jankulovski či Sivok tu mají v paměti pevně zarytá. Dosud, vyjma působení Matěje Vydry, vídali příznivci Udinese z českých kopaček většinou defenzivní práce, momentálně je však oslňuje svojí produktivitou pražské křídlo.

Jankto dal výstavní gól Juventusu, trefil se do sítě Interu Milán a připsal si vítěznou asistenci proti AC Milán. Slušná vizitka na 21letého hocha, že? Své kompaktní schopnosti ukázal naplno v neděli proti Pescaře (3:1), kdy měl prsty ve všech třech gólech.

První branka padla po jeho centru. Se spoluhráčem rozehrál roh na krátko, připravil si balon a přesným centrem našel Duvána Zapatu. Druhou trefu si vzal sám na starost.

Hosté nachytali svěřence Zdeňka Zemana povedeným signálem při standardní situaci a český záložník už neměl problém prostřelit brankáře. A třetí trefa byla opět v Janktově režii, když ze strany chytře poslal míč pod sebe na nabíhajícího Thereaua.

„Nebyl to tak jednoduchý zápas, jak vypadal,“ hodnotil Jankto pro klubovou televizi. „Můj gól? To bylo nacvičené, když to v zápase takhle vyjde, je to skvělé. Ale mohl jsem přidat i další, jenže jsem si špatně zpracoval míč,“ dodal.

„Vedl si na hřišti velmi dobře,“ chválil českého mladíka trenér Luigi Delneri. Právě on do bývalého hráče Slavie, odkud Jankto v roce 2014 do Itálie zamířil, vkládá velkou důvěru.

Jejich zvláštního vztahu si všimla i italská média. Server Calciomercato.com po výhře nad Pescarou napsal, že Jankto je jako adoptovaný syn Delneriho. „Jedná se o vycházející hvězdu, nebo je to jen kometa, která zase zhasne? Navzdory tomu, že Udinese podává v této sezoně nevyrovnané výkony, tak si pro sebe dokáže ukrást prostor na hřišti a společně s Fofanou tvoří jednu z nejzajímavějších dvojic v Serii A,“ stojí dále v článku.

Kluby z Premier League ho sledují

V aktuální sezoně Jankto nastoupil do 20 ligových zápasů (1 208 minut), ve kterých vstřelil tři branky a na čtyři přihrál. V tomto ohledu patří mezi nejproduktivnější hráče momentálně dvanáctého celku italské ligy.

A daří se mu i v reprezentaci. Ve výběru Vítězslava Lavičky do 21 let se vypracoval v jednu z opor a po boku Patrika Schicka, Václava Černého a kapitána Aleše Čermáka patřil ke klíčovým hráčům.

S rostoucími výkony pochopitelně vzrůstá povědomí v Evropě. Už na podzim se spekulovalo o tom, že české křídlo sleduje Arsenal a Leicester. V posledních dnech zase na Ostrovech informují o tom, že se na seznam možných zájemců přidaly další kluby z Premier League, a to West Bromwich Albion a Stoke.

Opustí v létě Udinese jeden z jeho největších současných pokladů? Spíš ne. V klubu mají s Janktem velké plány a především smlouvu do roku 2019.