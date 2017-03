Jarolím pečuje o Schicka: Připomínám agentovi, aby ho moc nehladil

Trenéři nejsledovanějších fotbalových týmů Česka se představují ve speciálním vydání pátečního Sport Magazínu. Karel Jarolím a Vítězslav Lavička vysvětlují ve dvojrozhovoru své pracovní metody u A-mužstva a týmu do 21 let. Kouči ostatních mládežnických výběrů popisují v dotaznících i to, jak by bránili trio Messi, Suárez, Neymar.