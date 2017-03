Trable pro Jarolíma. Schick hrál jen 20 minut, kvůli zranění střídal

Sváteční utkání si Patrik Schick moc neužil. V nedělním duelu Sampdorie s Juventusem (0:1) šel do akce v 53. minutě. Na hřišti ale dlouho nevydržel. Při jednom ze soubojů ve vápně se český útočník zranil a v 75. minutě musel předčasně z trávníku. To může znamenat komplikaci pro národní tým, kterému se má Schick hlásit an pondělním srazu před kvalifiakcí se San Marinem. Ladislav Krejčí přispěl asistencí k obratu Boloni proti Chievu Verona, jeho tým nakonec utkání ovládl poměrem 4:1. Pescara s koučem Zdeňkem Zemanem prohrála 0:3 v Bergamu.