Italská jednička Schick! V lize vládne mladým střelcům, v Evropě je v TOP 5

Nepatří do základní sestavy, ani není hvězdou číslo jedna. Přesto se Patrik Schick umí v kádru Sampdorie prosadit. Jako střídající žolík nastřílel v aktuální sezoně Serie A šest branek, celkem jich má sedm. Žádný jiný hráč do 21 let na Apeninském poloostrově jich nemá víc. A v porovnání s hráči v Evropě si také nevede zle. Není pochyb, že se na něho v létě bude v Janově stát fronta. I proto už nyní reaguje klub na přestupové spekulace.