Co všechno stihl Schick v Itálii? Jesle Messimu, góly velikánům i zájem Chelsea

V Itálii nepůsobí ještě ani rok, ale zážitků má Patrik Schick fůru. Ve svých 21 letech se stal miláčkem fanoušků Sampdorie Janov. Co k tomu vedlo? Například v letní přípravě nasadil jesle Lioneli Messimu, v soutěžních zápasech dal gól Juventusu, AS Řím a v pondělí i Interu Milán. S českými lvíčaty se kvalifikoval na EURO v Polsku a stal se nejlepším střelcem kvalifikace. Podívejte se na pět největších okamžiků českého útočníka z poslední doby.

Góly Juventusu, Laziu, AS řím i Interu

Když už se český forvard trefí, stojí to za to! Svůj první ligový zaznamenal proti slavnému Juventusu. Schick si však z hvězdných hráčů nic nedělal. Po centru z levé strany se opřel do míče a rozvlnil síť jako zkušený mazák. V prosinci přidal gól do branky Lazia, v lednu pomohl jako žolík otočit zápas s AS Řím, kdy mu na parádní trefu stačily jen dvě minuty na hřišti. V pondělí zas doklepl hlavičku Silvestreho a pomohl k cennému skalpu Interu Milán. Celkově má na kontě osm ligových tref.