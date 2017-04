Schick dal gól snů, prohře ale nezabránil. Zeman sestupuje s Pescarou

Zeman, který v květnu oslaví sedmdesátiny, se vrátil na lavičku Pescary v únoru a hned po jeho nástupu si mužstvo připsalo druhou výhru v sezoně, když deklasovalo FC Janov 5:0. Z následných osmi zápasů ale poslední celek tabulky vytěžil jen dva body.

Římský klub vyhrál venku popáté za sebou. Po několika nevyužitých šancích o tom rozhodl vydařeným závěrem prvního poločasu, kdy se nejprve zblízka trefil Strootman a v nastavení vstřelil druhou branku hostů Nainggolan.

Po návratu z kabin přidal ještě dva góly Salah, až pak domácí snížili. Nejlepší střelec Serie A Džeko, autor 25 branek v sezoně, se proti obraně Pescary neprosadil a v 70. minutě střídal.

Po nedělním zaváhání Neapole má AS Řím na druhém místě tabulky čtyřbodový náskok a mnohem lepší vyhlídky na přímý postup do Ligy mistrů. Na vedoucí Juventus ztrácí osm bodů.

Schick poprvé rozvlnil síť Crotone už v 18. minutě, jeho brance ale předcházel těsný ofsajd a gól nebyl uznán. Obdiv si od fanoušků vysloužil až za svoji akci z 21. minuty. Přijal přihrávku od zády k brance soupeře, prvním dotekem si přehodil zahanbeného obránce Giana Marca Ferrariho, který nestíhal reagovat a Schickovi se od té chvíle už díval jen na záda. Český reprezentant upaloval sám za kořistí. Zakončení? Nekompromisní do protipohybu brankáře Alexe Cordaze.

Fernandes mohl následně poslat Sampdorii do dvougólového vedení, trefil však pouze břevno. V 68. minutě hosté vyrovnali, když se po Trottově střílené přihrávce prosadil Falcinelli. Obrat dokonal deset minut před koncem Simy. Crotone z posledních čtyř zápasů získalo deset bodů, přesto zůstává na sestupové osmnácté příčce o pět bodů za Empoli.

VIDEO | Podívejte se na Schickův excelentní gól

Classic Bergkamp flick from Schick to put score his 10th serie A goal of the season 👏⚽ #sampcrotone pic.twitter.com/gUl3MYNJV3