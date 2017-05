Schick si vybral Juventus, tvrdí Italové. Má dostat plat 40 milionů ročně

Spekulace o budoucnosti české komety Patrika Schicka neutichají. Podle italského listu La Stampa je střelec jedenácti branek v Serii A za Sampdorii Janov domluvený na smlouvě s italským gigantem Juventusem Turín. Detaily kontraktu? Podle Italů kontrakt na pět let s ročním platem ve výši 1,5 milionu eur (zhruba 40 milionů korun)!

Jednadvacetiletý český reprezentant chce údajně do klubu, který v italské lize získal šestý titul v řadě, odejít už v létě. Je logické, že Juventus má na Schickově okamžitém přesunu eminentní zájem.

Kádr italského velkoklubu v létě s největší pravděpodobností opustí chorvatský střelec Mario Mandžukič, jenž má namířeno do Turecka, kde se o něho zajímá Besiktas Istanbul a nabízí mu místo v útoku, zatímco v Juve hraje na křídle.

K tomu má navíc „Stará dáma“ zraněného dalšího Chorvata. Návrat křídelníka Marka Pjacy připadá do úvahy až během podzimu. Chladnokrevný Čech by se tak Juventusu hodil jako ideální záplata s výrazným přesahem do budoucnosti.

La Stampa tvrdí, že Juventus chce snížit výstupní klauzuli, která činí 25 milionu eur (665 milionů korun), a na oplátku Sampdorii nabídnout hráčskou kompenzaci.

V minulosti se z Apeninského poloostrova nesly zprávy, že přístavní klub chce od Juventusu na roční až dvouleté hostování Rodriga Bentacura, který do Turína dorazí v červenci z Bocy Juniors. A dále by Sampdoria chtěla od turínského klubu pomoct při vyjednávání o příchodu dalšího argentinského talentu Sebastiána Driussiho z River Plate.

Juventus však není jediným klubem, který má o Schickovy služby zájem. V řadě byly Inter Milán, Neapol, AS Řím a z evropských celků situaci monitorovaly například Tottenham či Borussie Dortmund.