Lavička: Schick a Juventus? Velká výzva, umí ale dát gól z každé situace

V kvalifikačním cyklu byl jeho velkou oporou a sázet na něj bude chtít i na EURO v Polsku. Bez nejlepšího střelce Patrika Schicka by zřejmě Vítězslav Lavička česká lvíčata na evropský šampionát nedovedl. I proto jej nepřekvapuje, že se o něm mluví ve spojitosti s přestupem do Juventusu Turín. „Jeho výkony musely určitě upoutat pozornost,“ řekl kouč reprezentace do 21 let.

V zahraničí hraje teprve prvním rokem, přesto ukázal, že čas na aklimatizaci není třeba. Český útočník Patrik Schick řádí v dresu Sampdorie Janov zápas co zápas. Pokud není na seznamu střelců, zaujme parádní kličkou. I proto se kolem něho shlukují Juventus, Inter, Neapol či AS Řím.

„Už za mého působení ve Spartě to byl velký talent. Jeho vývoj se posouvá velmi rychle. Prospělo mu, že brzy naskočil do dospělého fotbalu a především hostování v Bohemians. Poté, co odešel do Sampdorie, tak nás překvapuje dál,“ říká Lavička o Schickovi.

V posledních dnech italská média informovala o tom, že by se měl 21letý střelec v létě přestěhovat z Janova do Turína a zdokonalovat se v černobílém dresu pod dohledem Pavla Nedvěda. Co na to Lavička?

„Pokud by krok do Juventusu udělal, tak by konkurence v týmu byla pro něj další výzvou, aby se zkusil prosadit i tam,“ myslí si. „Velmi dobře cítí fotbal a dokáže dát gól z každé situace. V zahraničí nasbíral za jednu sezonu obrovské zkušenosti.“