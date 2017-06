Totti chce prý dál hrát. Zájem je v USA, já bych ho vzal do Pescary, říká Zeman

Podle trenéra druholigové italské Pescary Zdeňka Zemana chce čtyřicetiletý Francesco Totti i po odchodu z AS Řím pokračovat ve fotbalové kariéře. Český kouč by legendárnímu útočníkovi rád dal šanci ve svém mužstvu.

Totti po minulé sezoně ukončil téměř pětadvacetiletou hráčskou kapitolu v A-týmu římského klubu, který mu nabídl místo funkcionáře. Dlouholetý kapitán ale prý ještě s fotbalem končit nehodlá a má blízko k odchodu do Spojených států amerických.

Zeman by svého bývalého svěřence z AS Řím rád viděl v Pescaře, kde by však musel nejprve absolvovat vstupní testy. "Vím, že ho chtějí v USA. Mluvil jsem s ním minulý týden a chce ještě hrát. Všechno záleží na podmínkách. Věřím, že stále hledá sportovní výzvu, a já ho rád přivítám na zkoušce v Pescaře," citovala Zemana italská média.

"Myslím, že by se ještě neměl spokojit s rolí ambasadora, potřebuje hrát a já doufám, že bude pokračovat v nějakém velkém klubu," dodal sedmdesátiletý trenér, který se do Pescary vrátil v únoru, ale sestupu nezabránil.