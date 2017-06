Higuaín se prokecl? Loučil se s Alvesem, který zatím nikam neodešel

V Brazílii se o tom spekulovalo dlouho. Dani Alves podle tamních médií chtěl s „bianconeri“ prodloužit smlouvu, ale Juventus nebyl krajnímu obránci ochotný nabídnout nový kontrakt. Kvůli tomu se Alves zřejmě už po roce s klubem rozloučí.

Šířící se spekulace ještě rozvířil Gonzalo Higuaín. „Dani, brácho, posílám ti obrovský pozdrav,“ začal svůj proslov. „Bylo to potěšení a obrovské štěstí hrát tuto sezonu s tebou a vyhrát dva tituly,“ vyjádřil argentinský útočník obdiv na adresu brazilského rychlíka. „Přeji ti jen to nejlepší ve všem, co děláš, abys dosáhl úspěchy i jinde a doufám, že se zase brzy uvidíme. Měj se, génie,“ rozloučil se dojemně Higuaín.

Celé video Argentinec nahrál na Twitter, kde se začalo rychle šířit. Higuaín ho brzy smazal, což naznačuje, že prozradil něco, co se zatím nemělo dostat na veřejnost. Juvents totiž zatím odchod zkušeného zadáka oficiálně neoznámil.

What is happening here??? Higuaín saying goodbye to Dani Alves and wishing him all the best for the future 😮 pic.twitter.com/RHBLKfTyBX