Šéf Sampdorie: Schick? Už se nejedná. Allegri rozhodne, kde bude hrát

Přestupová sága kolem Patrika Schicka míří do finiše. Útočník Sampdorie Janov se od léta stane hráčem Juventusu Turín. Jednání mezi oběma kluby skončily. V rozhovoru pro Radio Due transfer to potvrdil prezident janovského klubu Massimo Ferrero. „Už je prakticky jejich,“ prohlásil na adresu českého reprezentanta, který včera s českým výběrem vstoupil do evropského šampionátu do 21 let prohrou s Německem.