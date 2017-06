Český talent hraje v Itálii o titul. Po roce jsem to nečekal, říká Heidenreich

Heidenreich zaujal italské skauty a před rokem si vysloužil velký přestup. Laso hodila Atalanta Bergamo, kde se mladý český stoper po přestupu z Teplic velmi rychle chytil. Celou sezonu pravidelně nastupuje a hned na konci svého premiérového ročníku si zahraje o italský ligový titul v kategorii U17! Ve středu večer se Atalanta utká s Interem Milán a český talent doufá, že bude na hřišti.

Jak se těšíte na velké finále?

„Těším se moc, je to náš cíl od začátku přípravy, když jsme v srpnu začínali. Všichni jsme na finále natěšení, kór, když hrajeme proti Interu. V sezoně na ně narazíme už počtvrté, dá se říct, že v této sezoně je to náš největší rival.“

Věříte si na Inter?

„Zatím jsme s nimi hráli třikrát, třikrát jsme vyhráli. Dvakrát jsme se utkali v lize a jednou v semifinále jednoho prestižního turnaje. Budeme favorité, ale v takovém finále se nikdy neví.“

Jak takový zápas prožívají v Itálii?

„Neptal jsem se, kolik by měla být návštěva. Ale hraje se na městském stadionu v Ceseně, mělo by přijít dost lidí. Je to hezký stadion, očekává se, že hlavní tribuna by měla být dost zaplněná.“

Panuje v klubu euforie?

„Náš ročník U17 je jediný, který hraje o vítězný pohár, jsme jediný zástupce Atalanty v takovém finále. Přijedou se podívat všichni z klubu, jde o hodně důležitý zápas.“

Nastoupíte ve finále?

„Celou sezonu, co jsem mohl hrát, tak jsem hrál stabilně na stoperovi. Semifinále jsem ale vynechal kvůli žlutým kartám. Kluk, co nastoupil místo mě, nehrál špatně, do finále je sestava otevřená.“

Plníte si v Itálii fotbalový sen?

„Ani jsem nečekal, že hned po prvním roce si budu moct zahrát takové finále.“

V zahraničí končíte první sezonu. Už jste si na cizí zemi zvykl?

„Na začátku sezony to bylo těžší, neměl jsem povolení, abych mohl hrát. Čekání bylo náročné, ale když začaly přibývat zápasy a mohl jsem hrát, tak jsem se cítil lépe. Navíc se nám od té doby hodně daří. Jsem tady šťastný, všechno je v pohodě, jak má být.“

Považujete si toho, že jste se dostal i do reprezentačního výběru do 17 let?

„Byl jsem moc rád, že jsem se dostal na závěr kvalifikace mistrovství Evropy.“

V sobotu slavíte narozeniny, dal jste si účastí ve finále předčasný dárek?

„Dali jsme si za cíl postoupit do finálové čtyřky, to se povedlo. Vzbudit se na své narozeniny a hned po prvním roce mít medaili za první místo v italské lize, to by bylo opravdu krásné.“

V Itálii se daří i dalším českým hráčům, berete je jako své vzory?

„Když jsem přicházel, hodně jsem sledoval na sociálních sítích Romana Macka (v šestnácti letech přestoupil do Juventusu). Jsme oba pod agenturou Sport Invest, jeho cestu jsme s agentem probírali. Osobně se ale s Romanem neznáme ani jsme se nekontaktovali. Jak se to teď s českými hráči v Itálii vyhouplo, je to sledované, všichni se mě na ně ptají. Ale v osobním kontaktu ani s ostatníma nejsem.“

Motivuje vás to, že Jakub Jankto, Patrik Schick i Ladislav Krejčí pravidelně nastupují v první lize?

„Určitě. Třeba Roman (Macek) prošel od šestnácti let Juventusem, teď je na hostování ve druhé lize (hraje v Bari). Něco podobného je i můj prozatímní cíl.“