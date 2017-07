AC Milán staví tým snů: skála Bonucci, Ronaldův nástupce, mistři standardek

V AC Milán se s přílivem čínských peněz dává dohromady velmi silný tým • FOTO: Koláž iSport.cz Šesté místo? Daleko za očekáváním. Chceme úspěchy, a chceme je hned! Tak si po minulé sezoně dupli ve vedení AC Milán a letní přestupové okno rozjeli ve velkém stylu. Slavný italský tým nově podporovaný bohatými majiteli z Činy už přivedl deset nových hráčů, kolem kterých chce postavit úspěšný nový tým. Podívejte se s námi, jak může vypadat výrazně obměněná jedenáctka Milána v nadcházející sezoně.

BRANKÁŘ - Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma v dresu AC Milán • Foto Reuters Rossoneri zaujali tím, kolik hráčů už přivedli, důležité je ale také to, koho udrželi. Jedničkou týmu bude i v příští sezoně Gianluigi Donnarumma, teprve osmnáctiletý supertalent, který odolal volání Realu Madrid či PSG a po období vzdoru přece jen podepsal lukrativní novou smlouvu. Ta by jej měla na San Siru udržet až do roku 2021. Mladý "Gigio" se navíc může těšit na spolupráci se sourozencem. Jeho starší bratr, sedmadvacetiletý Antonio, posílil AC z řeckého Asterasu Tripolis a očekává se, že bude mladšímu ze sourozenců krýt záda.

PRAVÝ OBRÁNCE - Andrea Conti Andrea Conti, nový pravý bek AC Milán • Foto Twitter.com @ACMilan Pravou stranu obrany obstará 23letý Andrea Conti. Toho si můžete pamatovat i z nedávného evropského šampionátu hráčů do 21 let, kde v dresu italských Azzurini nastoupil i proti českým lvíčatům. Conti je jednou z letních posil AC, z Atalanty Bergamo přišel za 24 milionů eur (625,8 milionů korun). Od Contiho se nečeká "jen" bránění, výrazně by měl pomoci i dopředu. V uplynulé sezoně Serie A vstřelil z obrany 8 gólů, na dalších 5 asistoval. Žádný jiný bek v pěti největších ligách světa se nepodílel na více brankách než on.

STOPER - Leonardo Bonucci Nová tvář AC Milán - Leonardo Bonucci • Foto Twitter.com @ACMilan Nejpřekvapivější přestup léta. Leonardo Bonucci, doposud skála obranné řady Juventusu, opustil "Starou dámu" a přidal se do řad velkého rivala. Třicetiletý stoper, který přišel za 42 milionů eur (1,1 miliardy korun) by měl být tváří nového AC, podle zákulisních informací dokonce po Ricardu Montolivovi převezme kapitánskou pásku. Bonucci, jakožto přeškolený záložník, není jen odkopávač míčů, nebojí se hrát s míčem u nohy. O tom svědčí i jeho úspěšnost přihrávek, která v posledních pěti sezonách neklesla pod 85 %. Bonucci před odchodem na San Siro ještě naposledy dojal fanoušky Juventusu, když si zaplatil celostránkovou inzerci v listu Gazzetta dello Sport, kde otiskl srdceryvnou rozlučku příznivcům svého bývalého celku.

STOPER - Mateo Musacchio Jednou z posil AC je i důrazný Mateo Musacchio • Foto Twitter.com @ACMilan Kdo si stoupne vedle velitele Bonucciho? Může to být 22letý Alessio Romagnoli, který na San Siru začne už třetí sezonu. Velkou víru má ale trenér Vincenzo Montella i v další novou posilu, kterou je Mateo Musacchio. Šestadvacetiletý Argentinec byl jednou z prvních nových posil AC, klub jeho příchod za 18 milionů eur (469 milionů korun) oznámil už na konci května. Odchovanec River Plate strávil posledních sedm let ve Villarrealu. Zájemce lákal několik let, kývl ale až na nabídku milánského celku. S technicky laděným Bonuccim by to Musacchiovi jakožto důraznému stoperovi, co se nezalekne souboje, mohlo klapat.

LEVÝ OBRÁNCE - Ricardo Rodríguez Levou stranu obrany Milána obstará Ricardo Rodríguez • Foto Instagram.com @rrodriguez.68 Pravá strana obrany bude díky Contimu hodně ofenzivně laděná, a levá kvůli podpisu Ricarda Rodrígueze nebude výjimkou. Syn španělského otce a chilské matky reprezentuje Švýcarsko, narodil se v Curychu, za který před přestupem do Wolfsburgu hrál. Jeho velkou předností jsou standardní situace. Ačkoli ve Wolfsburgu se proslavil s číslem 34, v Miláně, kam přišel za 18 milionů eur (469 milionů korun) bude na zádech nosit číslo 68. Nehledejte v tom narážku na Jaromíra Jágra, Rodríguez tím chce uctít svoji maminku, narozenou v roce 1968.

STŘEDNÍ ZÁLOŽNÍK - Franck Kessié Jednou z mladých posil Milána je Franck Kessié • Foto Twitter.com @ACMilan Jeden z největších pokladů v sestavě Milána může být teoreticky jeden z těch nejlevnějších. Franck Kessié, teprve dvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny, přišel z Atalanty jen na dvouleté hostování, ačkoli Milán má na jeho skončení povinnost jej odkoupit. Klub tak šikovně obešel pravidlo finanční fair play, díky níž nesmí za určité období utratit víc, než vydělá. Kessié si za Atalantu připsal sedm branek a patřil k nejžádanějším mladým talentům na trhu. Ve zkušené záloze může jen růst a AC kolem něj může postavit tým budoucnosti.

STŘEDNÍ ZÁLOŽNÍK - Lucas Biglia Nový buldozer záložní řady Milána, Lucas Biglia • Foto Twitter.com @ACMilan Každý mladík potřebuje učitele, a přesně tím bude pro Kessiého Lucas Biglia. Jednatřicetiletý středopolař přišel za 14,8 milionu eur (386 milionů korun) z Lazia Řím, kde byl kapitánem. Je nejstarší z nových posil Rossoneri. Zkušený Argentinec je zvyklý akce spíše bořit, než zakládat. Za 4 roky v Laziu nasbíral 275 defenzivních zákroků, víc než jakýkoli jeho spoluhráč. V "novém AC" převezme místo nejistého kapitána Montoliva, bude spojkou mezi obranou a zálohou.

PRAVÝ ZÁLOŽNÍK - Suso Suso bude nadále oporou Milána • Foto Twitter.com @ACMilan Španělský křídelník to zprvu neměl jednoduché. Do AC přišel v roce 2015, když se neprosadil v Liverpoolu, kouč Siniša Mihajlovič si ale myslel, že si moc nevěří a raději ho poslal na hostování do Janova. Když se Suso vrátil, otěže v milánském klubu už držel Vincenzo Montella, a pod ním začal třiadvacetiletý hráč zářit. V uplynulé sezoně přispěl k šestnácti gólům, sedmkrát se trefil sám a na dalších devět nahrál. I proto se na něj ptaly kluby z německé bundesligy či anglický Tottenham, sám hráč ale chce zůstat v Miláně a uspět s ním.

OFENZIVNÍ ZÁLOŽNÍK - Hakan Calhanoglu Zálohu Milána posílil Hakan Calhanoglu • Foto Twitter.com @ACMilan Novou "desítkou" Milána je Hakan Calhanoglu, 23letý turecký záložník, který uchvátil bundesligu svými dělovkami z dálky a smrtonosnými standardkami. Od sezony 2013/14 dal už jedenáct gólů z přímých kopů, žádný jiný hráč nezvládl víc. Z Bayeru Leverksuen dorazil za 19 milionů eur (495,4 milionů korun). Milán si od Calhanogla slibuje hodně i přesto, že dlouhou dobu nehrál. Nešlo ale o pauzu vynucenou zraněním, turecký playmaker narozený v německém Mannheimu dostal v únoru od organizace FIFA čtyřměsíční distanc. Šlo o trest za to, že v mládí podepsal smlouvu s Trabzonsporem, do Turecka ale neodcestoval a místo toho přestoupil do Hamburku. Více o jeho trestu čtěte ZDE>>>

LEVÝ ZÁLOŽNÍK - Giacomo Bonaventura Giacomo Bonaventura bude dál klíčovým hráčem Milána • Foto Profimedia.cz Tenhle chlapík nemůže ani přes příval nových posil v záloze chybět. Giacomo Bonaventura, 27letý středopolař, který přišel před třemi lety z Atalanty, je miláčkem fanoušků Rossoneri. Mnozí se divili, že novým kapitánem není právě on. Bonaventura bude vedle Calhanogla a Rodrígueze další zbraní při standardních situacích. Hráč přezdívaný "Jack" sice rád hraje na pozici podhrotového záložníka, Montella jej ale i díky jeho rychlosti rád využívá na levém křídle. Kouč AC ale musí doufat, že italský středopolař zůstane zdravý, druhou půli minulé sezony totiž promarodil.

ÚTOČNÍK - André Silva André Silva má být útočným tahounem Milána • Foto Twitter.com @ACMilan Kdo se v nové jedenáctce Milána bude starat o góly? Nikdo jiný než André Silva. Teprve 21letý bývalý střelec Porta, který přišel za 38 milionů eur (991 milionů korun) už má za sebou 13 zápasů v dresu portugalského reprezentačního áčka, ve kterých si připsal 8 gólů. Silvovi vysekl největší možnou poklonu jeho slavný spoluhráč z reprezentace, Cristiano Ronaldo. "Až skončím, Portugalsko bude v dobrých rukou, protože v André Silvovi má skvělého útočníka," prohlásila hvězda Realu Madrid. Mladíka ale v AC nejspíš čeká tvrdá konkurence, ředitel Marco Fassone potvrdil, že by ještě rád získal někoho z trojice Pierre Emerick Aubameyang-Andrea Belotti-Álvaro Morata.