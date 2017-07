Dohoda padá, Schick do Juventusu nejde! Potvrdily to oba kluby

Český fotbalista Patrik Schick nakonec nepřestoupí ze Sampdorie Janov do Juventusu Turín. Oba kluby na webu oficiálně potvrdily, že se na dnešní schůzce neshodly na podmínkách a po vzájemné dohodě se rozhodly od domluveného transferu odstoupit.

"Sampdoria a Juventus oznamují, že po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto, že nebude dotažen přestup Patrika Schicka," sdělily oba kluby na svých webových stránkách.

Juventus byl připraven za jednadvacetiletého útočníka zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 797 milionů korun) a udělat z něj druhého nejdražšího českého fotbalistu v historii. Už 22. června byl Schick na zdravotní prohlídce a přestup měl být dotažen po jeho návratu z mistrovství Evropy do 21 let. K tomu však už nedošlo.

Kvůli údajným nesrovnalostem při lékařské prohlídce chtěl Juventus dohodu změnit, podle italských médií žádal hostování s pevnou opcí, na to však Sampdoria nepřistoupila.

K nedotaženému přestupu se vyjádřil i Schickův spoluhráč z reprezentace, Jakub Jankto. "Nevím, jestli to můžu říct, ale Patrik podstoupil zdravotní prohlídku v Juventusu hned po zápasu jednadvacítky s Itálií," potvrdil pro Udinese TV. "Vím, že měl nějaký menší problém se srdcem, ale to by nemělo být nic vážného," upřesnil.

Spekuluje se, že Schick má další nabídky z Paris St. Germain, Interu Milán či AS Řím. Římané se však dnes měli domluvit na příchodu jiného útočníka Grégoirea Defrela ze Sassuola.

