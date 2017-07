Schick je dál v kurzu. Kam zamíří? Ve hře je Inter, Everton, ale i PSG!

Námluvy s Juventusem jsou definitivně pasé. Co tedy bude s Patrikem Schickem? Podle informací deníku Sport má o luxusní české zboží eminentní zájem další zavedená italská značka – Inter Milán. Včera v odpoledních hodinách se jeho představitelé sešli s majitelem Sampdorie Massimem Ferrerem. Přesun jednadvacetiletého střelce se údajně přetřásal zleva zprava. Obchod ale uzavřen nebyl. Stále reálná je i varianta hráčova setrvání v Janově. Nekonečná letní story pokračuje dál…

Kam by mohl zamířit český útočník Patrik Schick?

Kam by mohl zamířit český útočník Patrik Schick? • FOTO: Koláž iSport.cz

V útoku řádí argentinský zabiják Mauro Icardi, střelec čtyřiadvaceti branek v minulém ročníku italské ligy. Dalším do party je italský reprezentant Eder.

Na přestupovém marketu se chová střídmě, dosud koupil jen dva hráče. Ze Sevilly se vrátil z hostování útočník Stefan Jovetič, ale Inter ho nabízí k prodeji. Podepsáním Schicka by potěšil poněkud rozmrzelé fanoušky.

V minulé sezoně skončil Inter až na sedmém místě Serie A, mimo příčky zajišťující vstup do evropských pohárů. V novém ročníku bude pod tlakem, další průměrný rok si nemůže dovolit. Po žních v první dekádě nového milénia už potřebuje pořádný úspěch.

Hlavním konkurentem v Interu by pro Schicka byl Mauro Icardi

Hlavním konkurentem v Interu by pro Schicka byl Mauro Icardi • Foto Profimedia

Hlavním konkurentem v Interu by pro Schicka byl Mauro Icardi • Foto Profimedia

AS Řím

AS Řím hraje útočným stylem. V týmu by se Schick potkal s exteplickým Edinem Džekem • Foto Reuters

„Giallorosi“ mají za sebou výtečnou sezonu. V lize skončili druzí za Juventusem a zajistili si přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Ofenzivní mašina. S devadesáti vstřelenými brankami byli po Neapoli druhým nejproduktivnějším týmem Serie A.

Proč sem?

Klub by mu seděl útočným naturelem. Je vysoký předpoklad, že vzhledem k Schickově chladnokrevnosti v koncovce by rychle překonal svůj jedenáctigólový účet z první sezony. Jeho cena na trhu by stoupala.

Konkurenti

Jasnou jedničkou je exteplický Edin Džeko, v minulém ročníku nasázel devětadvacet branek a stal se nejlepším střelcem soutěže. Garde mu dělá maličký Stephan El Shaarawy.